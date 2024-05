La strage di Brescia, come altre immagini di un album in particolate di famiglia continua a restare ingombrante a destra. Lo si è visto chiaramente ieri. Ad un discorso di altissimo spessore del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (CLICCA QUI) ha fatto da contraltare il silenzio di Giorgia Meloni che solo tirata per i capelli ha fatto la solita litania contro tutti i terrorismi, ma a Brescia ha pensato bene di non farsi vedere . A chi, ieri sera, noi lo abbiamo fatto alle 21:00, si fosse messo a cercare sul sito ufficiale del Governo almeno una parola su quel terribile giorno non avrebbe trovato proprio niente (CLICCA QUI). Un silenzio che la dice lunga su come è difficile fare i conti con il passato imbarazzante di una parte del proprio mondo di riferimento!

Meglio la passerella di Caivano con l’alato incontro con il Presidente della Regione Campania in occasione del quale la nostra Presidente si è data da solo della “stronza” in riferimento a come la definì De Luca in un fuori onda. Una nobile gara, insomma, a co meglio si interpreta il proprio ruolo pubblico ed istituzionale. Mamma mia!!!! in che mondo siamo finiti. Meno male che Sergio c’è!

