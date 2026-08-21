Secondo il Rapporto IFEL, nel complesso, il PNRR ha rappresentato un potente fattore di innovazione, ma anche un contesto in cui sono emerse con chiarezza, alla prova dello stress attuativo, le principali fragilità del sistema. La coesistenza di questi aspetti suggerisce la necessità di superare una lettura dicotomica tra successo e fallimento, orientando invece l’analisi verso l’individuazione delle condizioni che possono rendere strutturali i miglioramenti osservati e correggere le criticità emerse.

La criticità più rilevante da correggere è quella che Sabino Cassese (Come si misura la democrazia, Solferino, Milano aprile 2026)ha definito “dilettantismo quantificativo” perché, per la scarsa familiarità con i dati quantitativi, ha ostacolato la coniugazione del profilo giuridico con quello della P.A. locale, imposto dalla sostituzione del Patto di stabilita con l’equilibrio di bilancio.

Ora, la legge Calderoli(n.86/2024) è un esempio di “dilettantismo quantificativo” cosi vistoso chela Corte Costituzionale (sentenza n.192/2024) ne ha chiesto il ripensamento radicale perché non rispetta i principi di adeguatezza, efficienza, equità ed equilibrio di bilancio. Pertanto, gli schemi d’intesa, articolati secondo detta criticità, invece che eliminare hanno consolidato i “colli di bottiglia” che hanno impedito lo sviluppo sostenibile delle quattro regioni coinvolte. Trattasi delle delibere regionali bocciate da Agenda 2030 perché prive della necessaria declinazione territoriale, delle normative regionali sul riassetto dei poteri locali basate solo su criteri discrezionali, del “deragliamento” dei Piani strategici di Genova e Venezia, della “sterilizzazione “ degli ottimi Piani Strategici di Milano e Torino dal neocentralismo regionalista delle giunte Fontana e Cirio, dell’accentuazione degli squilibri regionali determinati dal disallineamento Regioni—Citta Metropolitane e dei sistemi sanitari regionali, basati sulla impossibile conciliazione tra risorse finanziarie (limitate) e bisogni sanitari (illimitati).

Di conseguenza, dette intese renderanno fragili le strutture amministrative regionali, impedendo di rendere strutturali i miglioramenti ottenuti e di disporre di un sistema istituzionale funzionante e di valide strutture, Per gestire detta fragilità bisogna considerare che il Pnrr lascia in eredità al nostro sistema di governance della spesa pubblica la richiesta di risultati misurabili e la valutazione continua dei progressi.

Questa richiesta è soddisfatta dal Fondo di Solidarietà comunale ANCI che con il suo meccanismo perequativo può gestire la fragilità del dilettantismo quantificativo dei citati schemi d’intesa, avendo assunto l’evoluzione normativa come riferimento per coinvolgere ‘l’intera società. Infatti ha dotato la difficilissima mediazione compositiva degli apprezzamenti antagonistici degli 8000 sindaci italiani di un’effettiva operatività superando le potenziali disfunzioni legate alle diverse origini politiche dei sindaci, alla diversa collocazione territoriale e al peso demografico dei comuni e della tradizionale loro modestia decisionale in ambito territoriale.

Questo completo superamento della scarsa familiarità con i dati quantitativi è la conseguenza della decisione unanime delle Assemblee nazionali ANCI di Parma (2021) e Bergamo (2022)), coraggiosamente volute da Antonio De Caro, allora presidente ANCI ,che così ha realizzato per gli amministratori lo stato di conoscenza necessario per rendersi conto che sono agevolmente superabili le difficolta incontrate nella attuazione dell’’equilibrio di bilancio.

Infine, bisogna tener presente che gli 8000 sindaci, avendo approvato all’unanimità l’attuazione della sostituzione del Patto di Stabilita con l’equilibrio di Bilancio, hanno assunto il ruolo di soggetti portatori d’interesse istituzionale per la realizzazione dello Sviluppo sostenibile .

Ed allora, prendendo come riferimento la Puglia, se i 257 sindaci di quella Regione, rispettando l’evoluzione normativa, hanno accettato con gli altri 7742 il Modello di Finanza locale dell’Anci, non si vede perché non debbano impegnarsi insieme a realizzarne la declinazione territoriale in Puglia, ricorrendo allo stesso riferimento normativo per comporre ad unità gli inevitabili contrasti che emergeranno dalla società pugliese.

Ad esempio, potrebbero attuare, finalmente dopo 10 anni, l’art. 4 della legge regionale 9/2016 che ha istituito la Conferenza Regione- Citta Metropolitana, impostando la mediazione compositiva tra i due enti locali sul criterio di oggettiva virtuosità finanziaria dettato dalla evoluzione normativa. L’effettiva operatività della Conferenza consentirà a Lecce, Brindisi, Taranto Foggia e Bat di beneficiare dei risultati ottenuti nell’ area metropolitana barese, nella quale si concentrano le maggiori opportunità in termini di crescita economica ed attrazione di investimenti.

Verrà cosi saldata la Puglia non metropolitana a quella metropolitana, condizione per lo sviluppo sostenibile della intera regione e la fragilità istituzionale dell’art.4 verrà gestita senza ricorrere a nuovi provvedimenti legislativi, dai tempi incontrollabili.

Antonio Troisi

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