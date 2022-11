Gli amici di INSIEME Lombardia hanno esaminato il 3 novembre scorso gli sviluppi della situazione politica regionale a seguito delle posizioni assunte da Letizia Moratti. A questo riguardo hanno diffuso il comunicato che segue. Nel frattempo la signora Moratti ha deciso di presentare la propria candidatura alla guida della Regione con il Terzo Polo per un deciso superamento di quella logica bipolare contro cui INSIEME è impegnata sin dalla propria nascita. INSIEME Lombardia segue, dunque, con grande interesse gli sviluppi di una situazione che potrebbe avere una significativa importanza per l’intero quadro politico n

Il partito Insieme della Lombardia ha appreso la notizia delle dimissioni dell’assessore Letizia Moratti e vede in questo atto una presa di distanze tanto dall’operato della giunta Fontana quanto dai primi provvedimenti del governo Meloni in materia di contrasto alla sicurezza pandemica che sembrano improntati alla leggerezza e all’appagamento di desiderata di matrice populista.

Come partito autenticamente distante dalle logiche di contrapposizione frontale nella politica non possiamo non apprezzare la decisione presa da Letizia Moratti che leggiamo come segno di un’ulteriore incrinatura del sistema bipolare che sinora ha retto l’Italia e la Lombardia.

Insieme monitora la situazione nella speranza che questo passo sia il prodromo alla creazione di un ulteriore spazio politico a cui guarderemmo con interesse e attenzione in vista delle prossime elezioni regionali.