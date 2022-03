Il Segretario del Coordinamento INSIEME-Molise , Mario Antenucci, ha diffuso il seguente comunicato sulla crisi Ucraina

Anche il Centro Territoriale del Molise di INISEME rinnova la ferma condanna all’invasione dell’Ucraina da

parte della Russia facendo sue le parole di Papa Francesco che, nell’enciclica Fratelli Tutti, ricorda che “Ogni

guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato, la guerra è un fallimento della politica e dell’umanità,

una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male”.

Il partito Insieme dunque ribadisce il proprio impegno per la pace e il disarmo: la prima non si raggiunge se si concepiscono le relazioni tra stati e popoli giocate esclusivamente sul piano dei rapporti di forza, militare ed economica, e se si perde di vista che il dialogo costituisce l’unica strada per la soluzione di ogni conflitto, il secondo è la diretta conseguenza del raggiungimento della pace.

Il Centro Territoriale del Molise di INSIEME sostiene con forza e determinazione la posizione della Direzione nazionale del partito che chiede all’Unione Europea e al governo italiano l’adozione di misure urgenti per assicurare l’accoglienza dei profughi ucraini, raccomanda di assicurare la sicurezza energetica in pendenza di fattori di crisi internazionali che rischiano di compromettere la coesione sociale dell’Italia, ancora chiede l’adozione di misure a sostegno delle imprese italiane danneggiate dalle sanzioni e a favore dei paesi in via di sviluppo in cui la sicurezza alimentare rischia di essere ulteriormente compromessa dagli effetti derivanti dalla guerra in atto. Si è di fronte ad una palese, mortificante violazione di tuti i principi su cui si basa la convivenza tra stati, nazioni e popoli.