C’è una domanda che attraversa il nostro tempo e che oggi torna con forza dentro il dibattito culturale, politico e sociale: è ancora possibile costruire progresso senza perdere l’umano?

L’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV riporta al centro questa inquietudine contemporanea. Ma il suo richiamo non riguarda soltanto il mondo religioso. Tocca anche la dimensione più laica della società: la politica, l’economia, la scienza, la tecnologia, il lavoro, la sanità, la qualità delle relazioni umane. È qui che il messaggio dell’enciclica incontra uno dei filoni più profondi della filosofia italiana contemporanea.

La recente “Italian Theory”, sviluppata attorno a pensatori come Roberto Esposito e Giorgio Agamben, ha riportato al centro una questione decisiva: che cosa significa essere umani nell’epoca della tecnica, degli algoritmi e della frammentazione sociale?

La filosofia italiana non nasce come pensiero astratto separato dalla vita. È storicamente una filosofia civile, radicata nella comunità, nella responsabilità e nella relazione. Dal Rinascimento fino ad oggi, attraversa un’idea forte: la persona non può essere ridotta a funzione economica, dato digitale o ingranaggio produttivo.

Ed è proprio questo il punto che rende Magnifica Humanitas sorprendentemente attuale anche per chi non si riconosce in una prospettiva confessionale. L’enciclica lancia un allarme che riguarda tutti: una società fondata solo sull’efficienza rischia di diventare disumana.

L’intelligenza artificiale, la biopolitica, la trasformazione del lavoro, la crisi della democrazia, le nuove povertà relazionali e spirituali pongono una domanda radicale: possiamo davvero continuare a parlare di sviluppo se cresce la solitudine dell’uomo?

La sfida non è fermare l’innovazione, ma umanizzarla.

Perché una società capace di creare intelligenza artificiale ma incapace di custodire l’intelligenza umana rischia di diventare tecnologicamente evoluta e spiritualmente deserta.

Per questo il pensiero italiano contemporaneo appare oggi straordinariamente attuale. Esso prova a costruire ponti:

tra tecnica ed etica, tra economia e dignità, tra scienza e coscienza, tra innovazione e bene comune.

È una visione che richiama la necessità di una nuova cultura della cura, della partecipazione e della responsabilità condivisa. Una cultura in cui la persona torni ad essere fine e non mezzo.

In questo scenario emerge anche il valore di esperienze civiche e sociali che cercano di tradurre questi principi in azioni concrete, attraverso percorsi di umanizzazione della società, della salute, del lavoro e delle relazioni comunitarie.

La vera questione del nostro tempo, allora, non è soltanto tecnologica o economica. È antropologica. Abbiamo bisogno di una modernità che non perda l’anima.

La filosofia italiana recente, erede di una tradizione in cui bellezza, arte, pensiero e spiritualità si intrecciano profondamente, ci ricorda che la ricerca del senso della vita non può fermarsi alla dimensione materiale o funzionale dell’esistenza. Essa conduce inevitabilmente verso una domanda più alta: per alcuni è ricerca di Dio, per altri è ricerca di quella spiritualità innata che abita l’umano, quel bisogno profondo di relazione, verità, trascendenza e significato senza il quale nessuna società può dirsi veramente umana. Per questo oggi più che mai serve il coraggio di osare la Persona.

Già all’inizio del secolo scorso Pierre Teilhard de Chardin intravedeva con straordinaria lucidità il rischio di una civiltà tecnicamente avanzata ma spiritualmente impoverita, indicando la necessità di un’evoluzione umana capace di coniugare progresso scientifico, coscienza, relazione e trascendenza. In questa prospettiva emergono oggi numerosi paralleli tra il pensiero teilhardiano, l’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV e il percorso di attualizzazione del Manifesto dell’Umanizzazione della Società promosso da FareRete InnovAzione BeneComune APS: percorsi diversi ma uniti dalla stessa intuizione antropologicanell’affermare che il futuro non può essere costruito senza rimettere al centro la persona, la dignità umana, la comunità e una concezione dell’innovazione orientata al Bene Comune.

Oggi non basta più innovare. Occorre scegliere in quale direzione vogliamo evolvere come civiltà.

Perché il rischio più grande del nostro tempo non è che le macchine diventino simili all’uomo, ma che l’uomo finisca per diventare simile alle macchine. Per questo umanizzare il futuro non è uno slogan culturale o religioso: è una necessità civile, politica e antropologica. È il coraggio, oggi più che mai, di osare la PersonaInizio modulo

Il XXI secolo sarà ricordato non per la potenza delle sue tecnologie, ma per la sua capacità — o incapacità — di restare umano.

Rosapia Farese

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