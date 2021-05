Le donne di colore corrono un rischio maggiore, esattamente del 43% in più, di avere un aborto rispetto a quelle bianche. Un dato che emerge da una ricerca pubblicata dalla rivista Lancet che ha analizzato 4,6 milioni casi di gravidanze in sette paesi ( CLICCA QUI ). Purtroppo, però, in tantissimi paesi del mondo non vi sono approfondite ricerche in tal senso.

Lo studio pubblicato è frutto dei dati raccolti soprattutto in Svezia, Finlandia e Danimarca e in altri pochi paesi tra cui Stati Uniti, Canada e Norvegia.

I suggerimenti degli studiosi sono:

supporto da assicurare nella fase di pre-concepimento in modo che le donne siano conducano nelle migliori condizioni possibili la gravidanza

scansioni precoci regolari sin dall’inizio della gravidanza

ecografie pelviche per controllare la struttura dell’utero

trattamento ormonale

iniezioni di aspirina ed eparina per ridurre il rischio di coaguli di sangue

utilizzazione del progesterone per le donne che fenomeni di sanguinamento all’inizio della gravidanza

test e trattamento nei casi di cervice debole