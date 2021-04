FRA CALABRIA E VENETO APERITIVO INSIEME 22 APRILE 2021 (ore 18,00 – 20,00)

per accedere basta cliccare sul nostro canale Youtube canale YouTube: Insieme per Veneto https://youtube.com/channel/UCJEvXg1hpRcxTCJprHGOHrw

“INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: IL MODELLO VENETO”

Introduce: VINCENZO ANTONINO BOVA (Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi Università degli Studi della Calabria, Cosenza, coordinatore regionale INSIEME Calabria

Relatori:

“COME SI E’ ARRIVATI AL MODELLO VENETO” MARIO ROSSI (già consigliere Regione Veneto. Attuale componente del coordinamento nazionale INSIEME).

“STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA” GIAN ANTONIO DEI TOS (già direttore generale di azienda socio-sanitaria veneta)

“RIEQUILIBRARE LA QUALITA’ DEI SISTEMI REGIONALI: I SERVIZI PER L’ETA’ EVOLUTIVA” MASSIMO MOLTENI (Neuropsichiatra infantile; Responsabile Area psicopatologia dello sviluppo La Nostra Famiglia, Ponte Lambro-Como)

Per sostenere gli abitanti della Calabria che mirano a rendere più efficiente il sistema sanitario della propria regione, il 25 novembre scorso si è costituito un comitato di 40 esperti. Contemporaneamente all’interno del partito INSIEME CALABRIA è maturato un dibattito per definire nel proprio programma alcune linee guida sulla sanità, attingendo a quanto di meglio esiste e funziona sul territorio italiano. In questa prospettiva, s’intende mettere a fuoco ciò che nel modello sanitario veneto funziona e ciò che è migliorabile, con particolare attenzione al tema dei servizi per l’età evolutiva.