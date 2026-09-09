Cernobbio vale una recita. Al Forum Ambrosetti gli industriali hanno recitato la parte dei promotori dell’economia, ma il malumore è filtrato lo stesso con una certa dose di falsità.

Il sondaggio tra i partecipanti ha fotografato un endorsement al governo Meloni quasi bulgaro con 68,3% di giudizi positivi. Eppure è bastato che il Forum chiudesse i battenti perché le critiche riemergessero, a partire dal caro energia. Ci fanno divertire questi big dell’industria e della finanza che invitano i leader politici per capire in che direzione va il Paese e poi boom: capriole e lagnanze.

L’Italia di Giorgia va?

Sulle opposizioni, schierate sul palco del Forum, il verdetto è stato impietoso: 83% di bocciature. Meloni è con noi, ma anche contro di noi (sic!) per peso fiscale, caro energia, spesa pubblica, burocrazia. Non lo hanno scritto, ma sussurfato tra aperitivi, cene, incontri a tu pe tu e convenevoli di vario stile. Siamo su scherzi a parte ? No, perché il Forum è il luogo del dibattito su economia, politica, scenari internazionali. E se le opposizioni dicono cose evidenti per un Paese che cresce dello 0,.. devi ascoltarle. Poi i sondaggi sono come il dottr Jekill e Mister Hyde: perdi tempo a distinguerli.

L’Italia di Meloni va? Benedetto Giancarlo Giorgetti che all’ultimo giorno ha raccontato che il PIL quest’anno potrebbe avvicinarsi al 1%. Performance stupefacente del ministro che tutti i giorni respinge le domande di crescita degli industriali. Il sondaggio un omaggio alla Festa di Giorgia Meloni a Bari per la longevità del governo ? Può darsi, ma non era meglio un giudizio più sincero. I sondaggisti a volte sono grotteschi.

Matteo Renzi è stato chiaro: la percezione reale sul governo Meloni è diversa da quella dei sondaggi. Ahi voi, che gestite imprese, il sondaggio più realistico è ” quello al supermercato e dal benzinaio”. Mentre qui si discute, a Taranto sono stati annunciati 2500 licenziamenti e al Ministero delle Imprese ci sono centinaia di vertenze aperte. Quel 68,3% di consenso è andato anche al ministro Adolfo Urso ?

Caro energia e posti di lavoro

Sull’energia la sinistra chiede i 14 miliardi dell’Ue per abbattere i costi. Ma non è quello che chiedono i Jekyll e Mister Hyde di Cernobbio tutti i santi giorni sui giornali e nei convegni ai quali partecipano ? Nelle risposte alle domande preparate da fidati guru, l’Italia è rarefatta. La sinistra non riesce a compattarsi per un’ alternativa alla destra di governo ? Nell’elite riunita a Cernobbio ci sono idee, proposte ? Il sondaggio boccia anche Elly Schelin? Ma si, rispondete come volte, “ma noi lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino ” ha detto la segretaria Pd. La produzione industriale è ferma e questo fa soffrire l’intero Paese e fa saltare posti di lavoro. Chi ha dato la sufficenza a Meloni ama l’Italia ? Bastava ascoltare Mario Monti nel confronto con Roberto Vannacci per capire che le soluzioni chiuse , autoreferenziali, parafasciste, rompono qualsiasi patto sociale. Che le fanfaronate del generale non tengono conto degli stipendi più bassi d’Europa, del caro bollette, della guerra all’immigrazione, delle necessità di trovare forza lavoro, delle bollette più care, dello sfascio della sanità pubblica, dei distinguo da Putin, dell’Europa da riformare, dei giovani che scappano all’estero.

Siamo seri

A Vannacci è stata offerta una platea “speciale”, ma anche se le destre oggi festeggiano per la vittoria di Afd in Sassonia, i più delusi da un’affermazione elettorale in Italia del partito del generale saranno proprio industriali e banchieri perchè la demagogia non crea ricchezza, minaccia la convivenza civile, accentua le divisioni. Concludendo, quanto quel sondaggio racconta il Paese, o non è piuttosto la bolla di chi abita per tre giorni una residenza di lusso su un lago, travestito come il personaggio di Robert Louis Stevenson? Restiamo seri. L’umore di una platea selezionata fa notizia ma crolla quando si confronta con la vita reale. E l’Italia ha bisogno che si vada tutti in una sola direzione.

Nunzio Ingiusto

Pubblicato su www.italianotizie24.it

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