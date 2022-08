Il Comitato di coordinamento nazionale di INSIEME conferma di aver raggiunto un’intesa politica – programmatica con il prof. Gaetano Armao candidato alla Presidenza della Regione Sicilia per la lista Azione – Italia Viva.

L’accordo prevede che INSIEME presenti un proprio candidato nel collegio elettorale di Catania, nella persona di Massimo Maniscalco, e in quello di Messina con il prof Antonino Giordano, coordinatore regionale siciliano di INSIEME. Il professor Armao, inoltre, chiamerà a far parte della sua squadra regionale un esponente di INSIEME alla guida dell’Assessorato alla Famiglia.

INSIEME ha deciso di partecipare al progetto del prof Armao sulla base della sua provenienza dal mondo del popolarismo e del cattolicesimo democratico e della sua intenzione di dare alla politica per l’Isola una crescente impronta a favore del solidarismo, della famiglia e della valorizzazione delle risorse del Mezzogiorno, in generale, e della Sicilia, in particolare.

INSIEME condivide la necessità di proporre all’elettorato la possibilità che nasca una “buona” e nuova politica che passi anche attraverso la creazione di una larga area centrale sulla via del superamento del bipolarismo e della riduzione della dialettica politica solamente tra centrodestra e centrosinistra.

La trasformazione della politica e della gestione della cosa pubblica, il richiamo delle forze più vive dalla società civile all’impegno pubblico, non può che avvenire partendo dai territori dove è necessario ricercare tutte le occasioni per ridurre la distanza tra eletti ed elettori chiamati alla scelta non su schieramenti precostituiti, ma, soprattutto, attorno a concrete proposte in grado di assicurare una crescita effettiva per le persone, le famiglie e le istituzioni.

In questo senso, il primo impegno di INSIEME parte dalla Sicilia, ma prossimi saranno gli appuntamenti cui verranno chiamate la Regione Lazio e la Regione Lombardia.