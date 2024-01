INSIEME ripartiamo a Firenze e in Toscana per una politica partecipata e di trasformazione centrata sui bisogni concreti delle persone

Sabato 27 GENNAIO 2024

10.15 Apertura dei lavori – Maurizio Cotta (responsabile rapporti internazionali Insieme)

10.30 Per una politica di trasformazione – Stefano Zamagni (in collegamento)

10.50 Idee per una nuova politica industriale e del lavoro – Roberto Pertile (responsabile politiche industriali Insieme) (in collegamento)

11.15 Il programma di INSIEME – Domenico Galbiati (responsabile programma Insieme)

11.35 Partito e partecipazione – Sergio Fucile (responsabile organizzazione Insieme)

11.50 Ambiente ed economia circolare – Francesco Poggi (Insieme Toscana)

12.15 Firenze: le domande della città

– Quale identità per Firenze? – Franco Lucchesi (pubblicista)

– Il problema casa – Giovanni Fossi (presidente Fondazione Case per Indigenti)

– L’inclusione degli immigrati – Raffaella de Gramatica (Volontariato vincenziano)

13.00 Domande, risposte e … spuntino solidale

14.15 Chiusura lavori

Sono vivamente invitati gli iscritti a INSIEME, gli amici, i critici, chiunque sia interessato al rinnovamento della politica

Sala teatro San Donato in Polverosa, via di Novoli 31 (g.c.) (Fermata S. Donato linea T2 tram direzione aeroporto)

