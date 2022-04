La guerra in corso in Ucraina è ancora incerta, ma quello che è sicuro è che non lascerà il mondo come lo abbiamo conosciuto sino a ieri. Le domande che affollano la mente di tutti noi sono molte e le più disparate, insieme ad un senso di impotenza di fronte a qualcosa che sicuramente nessuno di noi cittadini “non addetti ai lavori” avrebbe mai immaginato.

Vorremmo provare a capirne di più in un momento in cui l’informazione “main stream” sembra monocorde e i talk show si sono impossessati dell’argomento rinfocolando confronti tra tifoserie.

Per questo abbiamo organizzato questa tavola rotonda dal titolo “Una guerra che non volevamo”, con Saverio Lesti e Michele Zanzucchi, moderatore Simone Pitossi vice caposervizio di Toscana Oggi. Saverio Lesti è esperto di politiche di difesa e ci aiuterà a capire cosa sta succedendo e quali siano le prospettive della guerra in corso e della difesa dell’Europa stessa. MIchele Zanzucchi, giornalista e scrittore, proverà ad analizzare l’impatto di questa guerra dal punto di vista non militare. Con l’aiuto di Simone Pitossi e delle domande ai relatori, che potranno venire anche dai partecipanti all’incontro (sia in presenza che da remoto), cercheremo di capire come sarà “il dopo”, specialmente per tutti noi cittadini europei.

Vi aspettiamo in presenza alla sala Teatina del Centro Internazionale Studenti G. La Pira in via de’ Pescioni 3, Firenze o sul canale YouTube del Centro.

https://www.youtube.com/channel/UCV8UT_evU63QYDE6d_Qq-lA

Per saperne di più sui relatori:

Saverio Lesti è da gennaio 2021 senior researcher nel gruppo sicurezza e difesa di G.E.O. all’interno di Mondo Internazionale. Ha una formazione in studi internazionali con laurea magistrale alla facoltà di scienze politiche “Cesare Alfieri” di Firenze in genesi e sviluppo dell’integrazione europea, con tesi sui rapporti tra Margaret Thatcher e CEE negli anni 1979-83. Ha conseguito un master di primo livello in relazioni internazionali strategico militari presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze con elaborato finale sull’utilizzo delle forze di polizia con statuto militare nelle operazioni internazionali. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Serra della Fondazione Spadolini – Nuova Antologia, per premiare la tesi di laurea maggiormente distintasi nello sviluppare un tema di ricerca in Storia delle Relazioni Internazionali. Gli interessi di ricerca comprendono storia delle relazioni internazionali, storia militare, geopolitica, il mondo della sicurezza e della difesa nel suo insieme.

Michele Zanzucchi è un giornalista italiano, caporedattore della rivista cattolica Città nuova (100 mila copie in Italia, 37 edizioni nel mondo in 25 lingue, per un totale di 2 milioni di lettori). E’ anche professore incaricato al Dipartimento scienze sociali e politiche dell’università Sophia e ha al suo attivo una ventina di libri di reportage e di comunicazione. Ha scritto un libro-reportage sulla presenza dei cristiani nell’Iraq post-bellico. È pure autore televisivo e radiofonico. È membro del consiglio direttivo di NetOne, associazione internazionale di comunicatori.

Associazione Nuova Camaldoli APS