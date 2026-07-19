Ogni anno, il 14 luglio, la Francia celebra la propria festa nazionale con una delle più solenni e spettacolari parate militari del mondo. Per molti osservatori si tratta di una cerimonia scandita da tradizione, simboli e protocollo; in realtà, essa rappresenta uno dei momenti più significativi della comunicazione politica della Repubblica francese. Ancora di più in un tempo segnato dalla guerra nel cuore dell’Europa, dalla competizione tra grandi potenze e dalla ridefinizione degli equilibri internazionali, la parata sugli Champs-Élysées assume il valore di un discorso pronunciato non con le parole, ma con gli uomini, i mezzi e i simboli dello Stato.

Per comprendere il significato della parata è necessario partire dal tradizionale discorso che il Presidente della Repubblica rivolge alle Forze Armate alla vigilia della festa nazionale. Nel caso di Emmanuel Macron, i due momenti costituiscono un’unica narrazione politica: il discorso definisce la strategia, la parata la rende visibile.

Il punto di partenza dell’analisi di Macron è la consapevolezza che l’Europa sia entrata in una nuova epoca storica. Per oltre trent’anni, dalla caduta del Muro di Berlino fino all’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, il continente aveva vissuto quella che molti studiosi hanno definito l’illusione della “fine della storia”, espressione resa celebre dal politologo Francis Fukuyama per descrivere la convinzione che la democrazia liberale e l’integrazione economica avessero definitivamente sostituito la competizione geopolitica tra Stati. La guerra in Ucraina ha infranto questa convinzione, riportando la guerra convenzionale nel cuore dell’Europa e ricordando agli europei che la pace non costituisce una condizione permanente, bensì un equilibrio che deve essere continuamente garantito.

Da questa premessa discende la riflessione del Presidente francese. Le minacce contemporanee non sono più soltanto militari nel senso tradizionale del termine. Alla possibilità di conflitti convenzionali si affiancano il terrorismo, gli attacchi cibernetici, la disinformazione, la competizione tecnologica, il controllo dello spazio extra-atmosferico, la sicurezza energetica e la capacità industriale. La guerra, nella visione di Macron, è ormai un fenomeno multidimensionale, nel quale la superiorità tecnologica e la resilienza economica diventano elementi tanto decisivi quanto il numero di carri armati o di aerei da combattimento.

In questo scenario, il Presidente francese sostiene che l’Europa debba abbandonare definitivamente la convinzione di poter delegare la propria sicurezza agli Stati Uniti. Non si tratta di mettere in discussione la NATO né il legame transatlantico, che continua a essere considerato fondamentale, bensì di riconoscere che gli interessi strategici americani sono sempre più orientati verso l’Indo-Pacifico e la competizione con la Cina. Gli europei, pertanto, devono assumersi una responsabilità molto maggiore nella propria difesa.

È questo il cuore della nozione di “autonomia strategica europea”, concetto che Macron propone fin dal suo celebre discorso pronunciato alla Sorbona nel 2017 e che negli anni è diventato il filo conduttore della politica estera francese. L’idea non consiste nell’allontanarsi dagli Stati Uniti, ma nel costruire un’Europa capace di agire autonomamente quando gli interessi europei lo richiedano. In altri termini, un’Europa che non sia soltanto un grande mercato economico, bensì una vera potenza politica.

Questa aspirazione affonda le proprie radici nella tradizione strategica francese. Già Charles de Gaulle, negli anni Sessanta, aveva elaborato una concezione della sovranità fondata sull’indipendenza nazionale, sulla capacità di disporre di una forza nucleare autonoma e sulla libertà di decisione rispetto alle grandi potenze. Pur operando in un contesto completamente diverso, Macron riprende parte di quella tradizione adattandola al XXI secolo: l’obiettivo non è più soltanto l’indipendenza della Francia, ma la costruzione di una sovranità europea condivisa.

Da qui nasce anche l’insistenza sulla necessità di rafforzare l’industria della difesa. Per Macron, investire nella produzione di armamenti, nella ricerca scientifica, nell’intelligenza artificiale, nella sicurezza cibernetica e nelle tecnologie duali non rappresenta semplicemente una scelta economica, bensì una condizione essenziale della sovranità politica. Un continente incapace di produrre autonomamente i propri sistemi d’arma o di controllare le tecnologie strategiche rimane inevitabilmente dipendente da altri attori internazionali.

In questa prospettiva, la Francia rivendica un ruolo particolare. È l’unico Stato dell’Unione Europea a possedere contemporaneamente un arsenale nucleare indipendente, un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, un’industria della difesa completa e forze armate in grado di operare su scala globale. Macron evita accuratamente di presentare questa posizione come un’ambizione egemonica, preferendo parlare di responsabilità. Tuttavia, il messaggio implicito è evidente: se l’Europa vuole diventare una potenza strategica, la Francia intende costituirne uno dei principali punti di riferimento.

È proprio la parata del 14 luglio a tradurre questa visione in linguaggio simbolico.

La cerimonia trova il proprio fondamento nella storia della Repubblica. La festa nazionale, istituita nel 1880 durante la Terza Repubblica, richiama formalmente la Festa della Federazione del 14 luglio 1790, celebrazione dell’unità nazionale successiva alla presa della Bastiglia del 1789. Non è un dettaglio secondario. La Repubblica francese ha sempre cercato di tenere insieme le due anime della propria origine rivoluzionaria: da un lato il gesto di rottura rappresentato dalla Bastiglia, simbolo dell’abbattimento dell’assolutismo; dall’altro la riconciliazione nazionale incarnata dalla Festa della Federazione, che intendeva rappresentare l’unione del popolo, delle istituzioni e dell’esercito attorno alla nuova Francia.

La parata militare, dunque, non celebra la guerra, bensì la Repubblica. Gli uomini e le donne che sfilano sugli Champs-Élysées non rendono omaggio a un sovrano né a un leader politico, ma allo Stato repubblicano e alla Costituzione. È una differenza sostanziale rispetto alle grandi parate organizzate dai regimi autoritari, nelle quali il centro della rappresentazione è la figura del capo. In Francia il protagonista resta la Repubblica, mentre il Presidente della Repubblica, pur essendo Capo delle Forze Armate, assume il ruolo di garante delle istituzioni più che di destinatario della fedeltà dell’esercito.

Anche la scelta dei mezzi esibiti durante la parata possiede un preciso significato. I caccia Rafale che sorvolano Parigi, i carri Leclerc, le unità della Legione Straniera, le forze speciali, i reparti della Gendarmerie, della Marina e dell’Aeronautica non rappresentano semplicemente l’efficienza militare francese; costituiscono un messaggio rivolto a destinatari diversi.

Ai cittadini francesi comunicano la continuità dello Stato e la capacità della Repubblica di garantire sicurezza in un’epoca caratterizzata da profonde incertezze. Agli alleati ricordano che la Francia continua a essere uno dei principali pilastri della sicurezza europea e dell’Alleanza Atlantica. Ai potenziali avversari trasmettono un messaggio di deterrenza: la Francia dispone delle capacità tecnologiche, industriali e militari necessarie per difendere i propri interessi e quelli dei suoi alleati.

Negli ultimi anni, inoltre, la presenza di contingenti stranieri e di delegazioni provenienti da numerosi Paesi europei ha accentuato il carattere internazionale della cerimonia. La parata non è più soltanto un rito nazionale, ma diviene la rappresentazione concreta di una sicurezza europea fondata sulla cooperazione. È il riflesso della convinzione di Macron secondo cui la difesa del continente non possa essere affidata esclusivamente ai singoli Stati, ma richieda una crescente integrazione delle capacità militari, industriali e tecnologiche.

Osservando insieme il discorso presidenziale e la parata emerge dunque un progetto politico coerente. Macron interpreta il nostro tempo come il ritorno della geopolitica dopo la lunga stagione dell’ottimismo post-Guerra fredda. In un mondo dominato dalla competizione tra Stati Uniti, Cina e Russia, egli ritiene che l’Europa rischi di trasformarsi in un semplice spazio geografico conteso dalle grandi potenze se non saprà acquisire una propria capacità di azione strategica.

L’Europa immaginata dal Presidente francese non rinnega il multilateralismo né l’alleanza con Washington, ma ambisce a sedersi al tavolo delle grandi potenze come soggetto autonomo, capace di difendere i propri interessi, di controllare le tecnologie strategiche, di garantire la sicurezza dei propri cittadini e di contribuire alla stabilità internazionale.

In questa prospettiva, il 14 luglio ha assunto un significato che va ben oltre la memoria della Rivoluzione francese. La parata sugli Champs-Élysées diventa la rappresentazione visibile di una precisa idea d’Europa: un continente che riscopre il valore della sovranità, della deterrenza e della responsabilità strategica. Non è soltanto una celebrazione della potenza francese, ma l’affermazione di una visione politica nella quale la forza militare, l’autonomia industriale e la coesione democratica sono considerate condizioni indispensabili per preservare la libertà.

È probabilmente questo il messaggio più profondo che Emmanuel Macron ha inteso affidare tanto alle sue Forze Armate quanto ai partner europei e agli osservatori internazionali: nell’epoca dell’incertezza globale, la pace non è il contrario della forza, ma il risultato della sua credibilità. E, nella visione dell’Eliseo, la credibilità dell’Europa passa oggi attraverso la capacità di pensarsi finalmente come una potenza.

Edoardo Almagià

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