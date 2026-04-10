Insieme, Base Popolare, Campo Base Trentino, Il Domani d’ Italia Tempi Nuovi invitano per sabato 9 maggio 2026 – alle ore 10 – Giardino dei Padri Passionisti, Via San Paolo della Croce,1 – Roma, all’incontro:
PER LA COSTITUZIONE EUROPEA
Il programma dei lavori:
ore 10 – Saluto di Stefano Zamagni
ore 10,15 – Relazioni introduttive:
Enzo Balboni, costituzionalista
Pasquale Ferrara, ambasciatore
ore 11,15 – Coffee break
ore 11,30 – intervengono nel dibattito coordinato da Giancarlo Infante:
Fabrizia Abbate, Lorenzo Dellai, Giuseppe De Mita, Lucio D’ Ubaldo, Federico Fauttilli, Giuseppe Gargani, Silvio Minnetti, Angelo Sanza, Francesco Russo
ore 13,00 – Ricordo di Aldo Moro: Giuseppe Fioroni
ore 13,15 – Considerazioni conclusive: Maurizio Cotta