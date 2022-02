Settima edizione per il concorso di Pieve di Soligo, città del beato Toniolo

UNA CULTURA CRISTIANAMENTE ISPIRATA, AL SERVIZIO DEL BENE COMUNE : ECCO IL TEMA DEL PREMIO GIUSEPPE TONIOLO 2022

Candidature e opere entro il 31 luglio 2022, cerimonia finale il 7 ottobre 2022

“Sulla promozione della cultura Giuseppe Toniolo impegnò i doni di una intelligenza non comune e di una lungimiranza quasi profetica, soprattutto circa la necessità, per il bene nel nostro Paese, di una presenza dei cattolici, nel sociale e nel politico, limpida, coerente, coraggiosa e unitaria, fondata sull’inscindibile rapporto tra fede e ragione, tra scienza e fede”. Così ebbe sottolineare il cardinale Salvatore De Giorgi all’omelia della solenne concelebrazione eucaristica nella Basilica di San Paolo fuori le Mura a Roma, il 29 aprile 2012, in occasione della beatificazione del grande sociologo ed economista cattolico. E in effetti, se guardiamo al pensiero e all’azione del beato Toniolo nel corso della sua esistenza, non possiamo che mettere in luce la sua straordinaria capacità di affermare in tutti gli ambienti di vita il senso profondo di una cultura radicata e alimentata nel Vangelo, che diventa motore di cambiamento per la vita della Chiesa e della società.

“Una cultura cristianamente ispirata al servizio dell‘Italia e dell’Europa, per il bene comune, sull’esempio del pensiero e dell’azione del beato Giuseppe Toniolo”: ecco dunque il tema della settima edizione del Premio Giuseppe Toniolo, concorso che nel suo livello nazionale “Pensiero” ha omaggiato negli anni personalità come l’arcivescovo Domenico Sorrentino l’imprenditore Leonardo Del Vecchio, l’economista Stefano Zamagni e il giornalista Antonio Polito, e le case editrici Ave e Vita e Pensiero. Per non parlare delle varie realtà culturali e sociali e dei giovani studenti e laureati del territorio veneto e diocesano di Vittorio Veneto che sono stati insigniti del prestigioso riconoscimento intitolato al grande sociologo ed economista cattolico (1845 – 1918), proclamato beato dalla Chiesa nel 2012, sepolto proprio nel Duomo di Pieve di Soligo. Promotori del Premio 2022 sono l’Istituto Diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”, la Diocesi di Vittorio Veneto, la Pastorale sociale e del lavoro, l’Azione Cattolica Diocesana e la Parrocchia di Pieve di Soligo, con il contributo della Città di Pieve di Soligo, il patrocinio della Provincia di Treviso e la collaborazione della rete Vite Illustri Pieve di Soligo (VIP), media partner il settimanale diocesano L’Azione, La Tenda Tv e il quotidiano online Qdpnews.it. La sezione “Pensiero” premia i lavori e le iniziative di carattere scientifico (tesi, pubblicazioni), divulgativo (articoli, approfondimenti) o culturale (eventi particolari, enti dedicati alla formazione) che costituiscono un contributo significativo alla diffusione dell’attualità del pensiero del Beato Toniolo in riferimento al tema annuale.

La sezione “Azione & Testimoni” premia persone/ associazioni/ espressioni sociali che si siano distinte per esemplarità e concretezza nell’impegno di promozione del valore della cultura cristiana come realtà fondamentale e costruttiva della vita buona della comunità. La sezione “Giovani” è rivolta ai giovanissimi e giovani dai 15 ai 25 anni, che possono partecipare singolarmente o in gruppo scolastico, parrocchiale, associativo: premia il contributo che si distingua per pertinenza alla traccia, qualità e originalità, realizzato come elaborato scritto, ma anche video, opera artistica, brano musicale. Ecco le tracce per la sezione giovani del Premio Giuseppe Toniolo 2022: Prima fascia, dai 15 ai 19 anni: l’elaborato metta in rilievo quali sono le principali tematiche e sfide in campo culturale che oggi sono chiamati ad affrontare gli uomini e le donne di buona volontà, e le giovani generazioni in particolare, per poter contribuire a realizzare un mondo migliore, nel segno del bene comune voluto e promosso da Giuseppe Toniolo. Seconda fascia, dai 20 ai 25 anni: l’elaborato metta in evidenza come oggi la cultura d’ispirazione cristiana possa essere motore di un cambiamento autentico e in pienezza della vita delle persone e delle comunità, affrontando le tante sfide impegnative del nostro tempo, in linea con il magistero della Chiesa e la storia del movimento cattolico, di cui Giuseppe Toniolo è stato tra i più importanti e significativi leader e riferimenti.

La data del 31 luglio 2022 segna il termine ultimo per la presentazione delle candidature e la consegna degli elaborati per la selezione del Premio Giuseppe Toniolo 2022, che avrà la cerimonia finale venerdì 7 ottobre 2022, alle ore 20.45, nell’auditorium comunale Battistella Moccia di Pieve di Soligo. Info: www.beatotoniolo.it; info@beatotoniolo.it.