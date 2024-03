Liberamente tratto e tradotto da The Guardian

Le leggi dell’UE sul ripristino della natura sembrano essere state rinviate a tempo indeterminato dopo che diversi Stati membri, tra cui Ungheria e Italia, hanno ritirato il sostegno alla legislazione.

Le leggi, che hanno richiesto due anni di lavoro e sono state pensate per invertire la tendenza di decenni di danni provocati alla biodiversità avrebbero dovuto essere approvate con una votazione lunedì scorso. Il voto è stato invece accantonato quando è diventato evidente che la legislazione non avrebbe superato la fase finale ottenendo la maggioranza richiesta. (…)

La battuta d’arresto è l’ultimo e probabilmente il più grande colpo inferto all’agenda ambientale dell’UE negli ultimi mesi, mentre i politici decidono come rispondere alle proteste degli agricoltori in tutto il blocco. Mentre le manifestazioni continuano – prima delle elezioni di giugno – molte regole verdi sono state indebolite.

Lunedì il ministro spagnolo dell’Ambiente, Teresa Ribera, ha esortato i critici del disegno di legge a sostenerlo, affermando che l’UE “non può permettersi” di abbandonare le sue ambizioni ecologiche. Ribera ha affermato: “Sarebbe estremamente irresponsabile abbandonare l’intera agenda verde europea. L’Europa non può permettersi di abbandonare l’agenda verde, così come non può permettersi di lasciare che i suoi ecosistemi muoiano o di lasciare il suo sistema in pessime condizioni, in uno stato di pericolo”. Ha aggiunto: “Sarebbe estremamente irresponsabile… ascoltare coloro che sostengono che l’agenda verde rallenta o va indietro” (…).

Le speranze per il disegno di legge sono svanite al vertice dei leader europei della scorsa settimana. Svezia, Paesi Bassi e Italia si sono opposti, ma il disegno di legge aveva ancora disponibile una maggioranza risicata. Poi l’Ungheria ha fatto pendere la bilancia, indicando che non avrebbe sostenuto la legislazione, anche se gli eurodeputati di Viktor Orbán avevano sostenuto il suo passaggio al Parlamento europeo. Austria, Belgio, Finlandia e Polonia hanno dichiarato che si asterranno.

Un rappresentante di uno Stato membro che non sostiene il disegno di legge ha detto lunedì che nulla gli farà cambiare idea. “Non possiamo dire ai nostri agricoltori: ‘Abbiamo ottenuto tutto quello che avete chiesto’ in termini di concessioni da Bruxelles un giorno e reintrodurre oneri per gli agricoltori il giorno dopo”.

Se approvate, le leggi significherebbero che i lavori per invertire la distruzione della biodiversità sul 20% delle terre e dei corsi d’acqua degli Stati membri dovrebbero iniziare entro la fine del decennio. Questo è stato l’obiettivo di una feroce opposizione da parte dei partiti politici di tutto il blocco che stanno lottando per contenere l’ascesa della destra radicale. (…)

Dopo il vertice dei leader dell’UE della scorsa settimana, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha esortato i politici a vedere il potenziale di crescita economica che deriverebbe dalle leggi ambientali, che includono pacchetti per promuovere l’energia verde proveniente dall’energia solare e dalle turbine eoliche. “Non si dovrebbe prendere il Green Deal europeo [il pacchetto di leggi ambientali dell’UE] come capro espiatorio. Al contrario, si tratta di un passo avanti per modernizzare la nostra economia”, ha aggiunto.

