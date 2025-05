Il nuovo papa si è presentato al mondo con un nuovo nome e con un breve e sentito discorso programmatico.

Le prime parole del nuovo papa sono state: “La pace sia con tutti voi … Vorrei che questo saluto di pace raggiungesse tutti i popoli … pace disarmata e disarmante, umile e perseverante”. La parola disarmante accanto a quella disarmata significa che l’azione per la pace va condotta verso chi la sta nei fatti violando.

La questione della guerra e della pace è sommamente politica, e i papi fanno politica sia come capi religiosi sia come capi di stato, con una rete vescovile e diplomatica dalla secolare esperienza.

Fu un atto politico l’ udienza di Giovanni XXIII al genero di Kruscev all’ albeggiare della ‘coesistenza pacifica’, fu un atto politico l’ accorato appello di Paolo VI alle BR per la salvezza di Moro.Siamo però lontani dalla politica militante di Giovanni Paolo II, che aiutò Solidarnosc anche finanziariamente .

L’ attentato contro di lui, invano mascherato come religioso dalle studiate farneticazioni di Agca, era di chiara matrice politica.

Papa Bergoglio fin dal 2014 (l’ anno di Maidan e dell’ occupazione russa della Crimea) ha parlato dei rischi di guerra globale, ribadendo l’ analisi l’ anno dopo:”Le guerre e le azioni terroristiche, con le loro tragiche conseguenze, i sequestri di persona, le persecuzioni per motivi etnici o religiosi, le prevaricazioni, hanno segnato dall’inizio alla fine lo scorso anno moltiplicandosi dolorosamente in molte regioni del mondo, tanto da assumere le fattezze di quella che si potrebbe chiamare una ‘terza guerra mondiale a pezzi’ .”(Messaggio per la 49a Giornata Mondiale della Pace, 8.12.2015).

Di fronte all’ invasione russa dell’ Ucraina ha compiuto un atto imprevedibile recandosi di persona all’ ambasciata russa in Vaticano per cercare una finestra di dialogo; non riuscendovi, ha inviato a Mosca non il segretario di stato Parolin ma il ‘cardinale di strada’ Zuppi per un’ azione non diplomatica ma esclusivamente umanitaria, per riportare a casa i bambini rapiti dalle truppe russe. Le sue parole nel marzo 2024 sul coraggio di alzare la bandiera bianca sono suonate però come un invito alla resa del popolo ucraino all ‘invasore .

L’ancora vescovo Prevost, in un’ intervista di aprile 2022 in Perù, invece ha parlato chiaro: “si tratta di un’autentica invasione imperialista in cui la Russia vuole conquistare un territorio per motivi di potere e per ottenere vantaggi per sé, per ragioni legate alla posizione strategica dell’Ucraina, ma anche il suo grande valore storico o culturale, e per quello a livello produttivo … È già provato che si stanno commettendo crimini contro l’umanità”.

Da papa ha ribadito che viviamo ormai nella “guerra mondiale a pezzi”, e che porta nel cuore “le sofferenze dell’ amato popolo ucraino”, chiede che cessi immediatamente il fuoco a Gaza, si mandi l’urgente soccorso umanitario e si liberino gli ostaggi.Dovrà trovare nuove strade “perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi”.

Anche la scelta del nome Leone ha un preciso significato.Papa Wojtyla scelse nel nome il riferimento ai due papi costruttori del Concilio Vaticano II che aveva proiettato il cattolicesimo nel mondo contemporaneo. Papa Ratzinger scelse invece il riferimento al predecessore che invocò (invano) la pace nella “inutile strage” della prima guerra mondiale, ma anche al fondatore del monachesimo dedito allo studio e alle opere. Papa Bergoglio strappò la consuetudine scegliendo il santo della povertà, della lode alla natura e del dialogo disarmato in tempo di crociata.

Papa Prevost sceglie oggi la continuità col papa che per primo pose al cattolicesimo la questione sociale: la Rerum novarum (15 maggio 1891) nacque in risposta alla rivoluzione industriale dell’ acciaio e dell’ elettricità, contro il socialismo per un capitalismo ben temperato.Non è quindi Francesco ma Leone, non si identifica coi poveri e le periferie cui dare voce ma – conoscendo la povertà urbana di Chicago e la povertà dei nativi di Chiclayo – vuole incidere sui centri del potere economico.Nella riunione post-conclave coi cardinali il papa ha indicato che “oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un’ altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’ intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro”.

Papa Leone si ricollega così anche a papa Francesco e alla sua forte critica alle “nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico” che rischiano di “distruggere non solo la politica ma anche la libertà e la giustizia.” (Laudato si’ 53, 24 maggio 2015) .

Contro l’ingiustizia sociale papa Francesco aveva impostato buona parte del suo pontificato: “L’iniquità non colpisce solo gli individui, ma Paesi interi, e obbliga a pensare ad un’etica delle relazioni internazionali. C’è infatti un vero ‘debito ecologico’, soprattutto tra il Nord e il Sud, connesso a squilibri commerciali con conseguenze in ambito ecologico, come pure all’uso sproporzionato delle risorse naturali compiuto storicamente da alcuni Paesi.” (Laudato si’, 51)

I problemi della pace , della nuova rivoluzione industriale , delle disuguaglianze tra i vari paesi e tra le diverse classi sociali saranno quindi al centro della predicazione e dell’ azione di papa Leone XIV e della Chiesa.

L’ energico papato di Giovanni Paolo II aveva contribuito a ridisegnare la mappa dell’ Europa e aveva superato lo storico pregiudizio cattolico contro i “fratelli maggiori” israeliti; aveva però ampliato il potere della curia reprimendo le spinte innovative e le critiche interne alla Chiesa. Il successore Benedetto XVI ha proseguito nella restaurazione, poi ha dimissionato sopraffatto dalla fatica di emendare la Chiesa dallo scandalo dell’ abuso sui minori e della corruzione finanziaria.

Papa Francesco ha invece ridato voce alle chiese locali e ai sinodi, ha perseguito gli scandali sessuali e gli eccessi della finanza vaticana, ha cercato il dialogo con la Chiesa ortodossa e l’ Islam, ha stretto un problematico accordo col governo cinese sulla chiesa locale, ha tentato di ampliare la partecipazione dei fedeli tenuti ai margini (chi sono io per giudicare?).

Questo ha accentuato le divisioni nel clero e nei fedeli, che si sono riflesse in un crescente distacco e in minori donazioni in particolare nella Chiesa statunitense, che dava il 40% dei finanziamenti: lo IOR è una banca assai florida, le finanze vaticane sono in deficit.

Papa Leone, il primo papa americano e peruviano, ha chiesto ai fedeli “aiutateci a costruire ponti con il dialogo e l’ incontro per essere un solo popolo … cercando sempre la pace e la giustizia …vogliamo essere una chiesa sinodale”. Dovrà quindi mediare sia all’ interno della Chiesa per mantenere l’ unità sia per un riavvicinamento tra l’Occidente e il Sud del mondo che è essenziale per sconfiggere i piani della nuova spartizione del mondo tra regimi autoritari, in primo luogo le superpotenze nucleari.

Una Europa “a pezzi” può essere o il terreno condannato a favorire uno scontro mondiale più ampio o, al contrario, con una salda unità politica può costituire un fattore di equilibrio per costruire la pace. Ci auguriamo che la Chiesa di papa Leone lavori attivamente a favore di questo equilibrio in Europa e nel mondo.

Paola D’Angiolini

Pubblicato su www.pennabiro.it

