Oltre gli spazi e i tempi come coordinate di fondo allo scenario della ripresa delle lezioni che proiettati su un

diagramma cartesiano rendono l’idea di una sorta di quadratura del cerchio senza soluzioni certe, i banchi

attesi e si spera in arrivo, gli organici aggiuntivi da assegnare, le linee guida organizzative e sanitarie, il

distanziamento, le mascherine, l’alternativa della didattica a distanza ridotta al rango di ipotesi mal digerita,

il trasporto degli alunni da e per la scuola, il loro accompagnamento da parte di un solo genitore, il divieto di

ingresso dei familiari nei locali scolastici, la misurazione preventiva della temperatura corporea effettuata al

mattino a casa, la mensa, l’uso degli spazi esterni, il ricorso a locali messi a disposizione o richiesti ad enti

vari, nuove e grigie nubi si addensano sull’inizio dell’anno scolastico.

Metro in una mano e manuale delle linee guida nell’altra i dirigenti scolastici hanno preso tutte le misure

possibili ai locali scolastici, vagliato tutte le soluzioni esperibili, sondato – consultandosi tra loro e

gerarchicamente o con le autorità locali – ogni ipotesi percorribile: comunque andranno le cose

ricorderanno per un po’ di anni questa estate infuocata nella quale si sono accumulate e sovrapposte

congetture e preoccupazioni di ogni tipo.

Viene spontanea una domanda: se lo stato di emergenza era stato decretato il 31 gennaio u.s. e il lockdown

avviato a fine febbraio il Ministero e il Governo stesso nella sua coralità non potevano pensare per tempo,

prevedendo problemi e soluzioni?

Si discetta di primazia di educazione e istruzione nei convegni ma si inciampa nei sassi fuori posto del selciato da calpestare. Oggi il sistema scolastico (con la prova del nove che lo aspetta al varco della forca caudina da oltrepassare) è l’icona più emblematica del gap che separa in Italia la teoria dalla pratica: troppi soloni saccenti e poco ascolto della forza-lavoro militante.

La scuola è un tema che suscita commenti, esternazioni, opinioni in ogni meandro sociale, si sono costituite commissioni di esperti ma viene il dubbio che gli addetti ai lavori che conoscono il funzionamento reale della macchina scolastica – in primis proprio i dirigenti scolastici e i docenti- siano stati consultati e ascoltati tardivamente. Oltretutto si sarebbero evitate perdite di tempo su ipotesi impraticabili tipo cabine di plexiglass ma

soprattutto ci si sarebbe concentrati sui due problemi principali che affliggono chi la scuola la conosce

davvero: gli spazi utilizzabili con i relativi arredi e le dotazioni organiche aggiuntive utili per ridurre la

consistenza delle classi pletoriche da ospitare in aule inadeguate persino in tempi di non pandemia. Tutti i

problemi sono stati affidati invece a sperimentazioni labili e spontaneistiche come la DAD (una soluzione

tutt’affatto strutturata e collaudata) con evidenti discrasie e penalizzazioni per vaste aree del Paese,

rimuginati a tavolino con una produzione pletorica di veti, divieti, disposizioni capestro, obblighi cogenti che

costringeranno il personale e gli alunni ad una vita scolastica surreale, con salti mortali doppi tripli e

carpiati. A cominciare dalla gestione dei gruppi in capo ai docenti e dagli orari di apertura dei plessi.

Si ha motivo di pensare che dirigenti scolastici e docenti non trascorreranno le notti che precedono l’avvio

delle lezioni (tutto sommato sperimentale, empirico, radicalmente diverso e particolare di contesto in

contesto) come il principe di Condè trascorse la notte avanti la battaglia di Rocroi: c’è più di un motivo da

togliere il sonno ai più ottimisti ed esperti organizzatori della vita scolastica.

Nel momento poi in cui bisognerebbe serrare le fila in nome della funzionalità del sistema, di una solidarietà

che rende la scuola un contesto di vita ‘speciale’ basato su una relazionalità intensa e guidata dal buon

senso, ecco che piovono da più parti diffide nei cfr. dei dirigenti scolastici: genitori, ma anche docenti, che

contestano mascherine, distanziamenti, profilassi, orari, modelli organizzativi e didattici in via cautelativa

ma con toni spesso minacciosi: eppure ‘in situazione’ si sta facendo tutto il possibile per ripartire in dignità e

sicurezza. Dall’alto si sono invitate le parti ad un “patto educativo scuola-famiglia”.

Ma ci sono nodi insoluti: il Ministero ha diramato la nota prot. 1466 sulla “responsabilità dei Dirigenti

scolastici in materia di prevenzione e sicurezza” proprio allo scopo di creare una sorta di scudo istituzionale

all’operato di capi d’istituto, per evitare che debbano rispondere di eventi non imputabili a colpa o dolo. Ma

le diffide, già inoltrate copiosamente, obiettano nel merito dei provvedimenti assunti dal Ministero stesso in

ossequio agli indirizzi delle linee guida: in altre parole – con motivazioni ed eccezioni di varia natura – i

presidi dovrebbero rispondere ai “ricorrenti e diffidanti” di ciò che eseguono nell’esercizio delle loro

funzioni, adempiendo ad ordini superiori di rango amministrativo e di indirizzo igienico e di profilassi,

secondo le indicazioni ricevute dagli esperti della scienza e della medicina preventiva. Chi li diffida vorrebbe costringerli a mettere in atto comportamenti non previsti dall’Amministrazione e considerati quindi illegittimi e difformi dalle norme.

​