INSIEME ha presentato ieri al Viminale il proprio simbolo in vista delle prossime elezioni politiche generali. Espletate tutte tutte le formalità, il contrassegno elettorale è stato affisso nell’apposita bacheca assieme a quelli di tutti gli altri partiti che assommano a 101.

Il deposito del contrassegno è stato necessario per la tutela del simbolo di INSIEME recentemente oggetto del tentativo di appropriazione da parte dell’on. Di Maio.

In precedenza, gli amici di INSIEME Sicilia hanno effettuato analogo deposito, a Palermo, presso la Regione, in vista della presentazione delle liste del partito in occasione delle elezioni del rinnovo del Consiglio regionale siciliano che coincideranno con il voto nazionale per Camera e Senato.