I dati mostrano che le ragazze adolescenti in Europa hanno il tasso di consumo di tabacco più alto al mondo e un’adolescente su sette usa sigarette elettroniche e vaporizzatori.

Sono dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), a conferma che l’Europa è il maggiore consumatore di tabacco al mondo. Con la previsione di vedere fino ad oltre il 2030 l’emergere di tendenze “particolarmente preoccupanti” nel consumo di tabacco tra donne e giovani. Sempre l’Oms ci dice che, la mondo, quattro fumatrici adulte su dieci sono europee e che quattro milioni sono gli adolescenti tra i 13 e i 15 anni del vecchio Continente consumano prodotti del tabacco.

Per quanto riguarda l’uso dellee sigarette elettroniche, l’Europa registra la più alta prevalenza di adolescenti consumatori abituali, pari al 14,3%. Tra gli adulti, l’Europa registra la seconda più alta prevalenza di uso di sigarette elettroniche, dopo l’Asia. Si stima che ogni anno in Europa il consumo di tabacco causi 1,1 milioni di decessi.

