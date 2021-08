Il nostro amico Francesco Ruggero di Augusta ci ha lasciati. Gli amici di Insieme Sicilia hanno emesso il seguente comunicato che è fatto proprio da tutto il partito che si stringe attorno alla famiglia di Francesco partecipando ad un evento tanto doloroso e improvviso

Tutti gli amici di Insieme Sicilia danno il triste annunzio della improvvisa scomparsa del consigliere nazionale Francesco Ruggero. Nel breve tempo della sua presenza, si è distinto per la sua passione civile e politica, per il suo prezioso contributo operativo nel territorio siracusano (con le fondamentali analisi sul porto di Augusta e sul problema dei rifiuti nella zona di Lentini), dando testimonianza dei valori più alti propri della cittadinanza attiva e democratica. Riposi in pace e il Risorto lo accolga nella Gerusalemme celeste, patria dei giusti di ogni popolo. Uniti nella preghiera di suffragio