Welfare aziendale e territoriale a misura di artigiani, micro e piccole imprese

In linea con quanto richiesto dal bando regionale, l’iniziativa mirava a sensibilizzare artigiani, micro, piccole e medie imprese (MPMI) sull’importanza di adottare misure di welfare aziendale e territoriale anche in collaborazione con enti pubblici e soggetti del Terzo Settore. L’idea alla base del progetto era che – se compreso e adeguatamente implementato – il welfare aziendale può divenire una leva strategica per incrementare la competitività delle imprese, trasformandosi anche in un fattore di traino per lo sviluppo sociale ed economico dei territori in cui le aziende operano.

Attraverso una serie di iniziative di animazione territoriale, informazione e mappatura dei bisogni di imprenditori, aziende e lavoratori, il progetto ha così voluto rendere edotte le micro e piccole imprese artigiane associate alla CNA Piemonte dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa di riferimento, ma soprattutto degli effetti positivi che le misure di welfare – intese in senso lato, fino a ricomprendere forme di smart working e servizi di prossimità – possono generare in termini di incremento della produttività (con particolare riferimento alle imprenditrici e alle lavoratrici) e miglioramento del clima organizzativo.