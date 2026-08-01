Ci sono edifici che appartengono a una città e altri che finiscono per appartenere alla storia. La Grande Moschea di Parigi appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. Nel celebrare il suo primo secolo di vita, non si ricorda soltanto l’anniversario di un monumento architettonico tra i più significativi della capitale francese, ma si rende omaggio a un luogo che, nel corso di cento anni, ha saputo incarnare la memoria, il dialogo e la complessità della relazione tra la Francia, il Mediterraneo e il mondo islamico.

Inaugurata il 15 luglio 1926 alla presenza del Presidente della Repubblica Gaston Doumergue e del Sultano del Marocco Moulay Youssef, la Grande Moschea nacque da una precisa scelta politica e morale. La sua costruzione fu infatti deliberata dal Parlamento francese come gesto di riconoscenza nei confronti dei decine di migliaia di soldati musulmani provenienti dalle colonie e dai protettorati dell’Impero francese – in particolare Algeria, Marocco, Tunisia, ma anche dall’Africa subsahariana – che avevano combattuto e spesso sacrificato la propria vita nelle trincee della Prima guerra mondiale. Si stima che oltre mezzo milione di soldati musulmani abbiano preso parte al conflitto sotto la bandiera francese e che decine di migliaia di essi non abbiano fatto ritorno. La moschea rappresentò dunque un monumento alla loro memoria, un riconoscimento pubblico della loro partecipazione alla difesa della Francia e della libertà europea.

La sua edificazione assunse un significato ancora più profondo se collocata nel contesto della legge del 1905 sulla separazione tra Stato e Chiese. In un Paese che aveva scelto la laicità come principio fondante della Repubblica, la decisione di favorire la costruzione di una grande moschea apparve come un’eccezione giustificata dalla storia e dal dovere della riconoscenza nazionale. Più che una deroga, essa rappresentò il tentativo di conciliare i principi repubblicani con la memoria di quanti avevano contribuito a difendere la nazione.

L’architettura stessa della Grande Moschea racconta questa vocazione all’incontro. Progettata dall’architetto Maurice Tranchant de Lunel, allora direttore delle Belle Arti in Marocco, e ispirata alle grandi tradizioni ispano-moresche, essa fonde motivi ornamentali andalusi, marocchini e maghrebini in una sintesi di straordinaria armonia. Il minareto alto trentatré metri richiama quello della moschea della Koutoubia di Marrakech, mentre i cortili, i giardini, le fontane e le decorazioni in zellige restituiscono alla capitale francese una porzione dell’estetica mediterranea e islamica. Più che un semplice luogo di culto, la moschea si presenta come uno spazio di contemplazione e di cultura, dove la bellezza architettonica diventa linguaggio universale.

Nel corso del Novecento la sua funzione è andata ben oltre la dimensione religiosa. Durante la Seconda guerra mondiale, la Grande Moschea fu protagonista di una delle pagine più nobili e, per lungo tempo, meno conosciute della storia francese. Il suo rettore, Si Kaddour Benghabrit, utilizzò infatti la struttura e le sue reti di solidarietà per offrire rifugio a numerosi ebrei perseguitati dall’occupazione nazista, fornendo loro certificati d’identità musulmani e facilitandone la fuga. Sebbene il numero esatto delle persone salvate continui a essere oggetto di dibattito tra gli storici, il valore simbolico di quell’azione resta incontestabile: in un tempo dominato dalla barbarie, la Grande Moschea divenne luogo di protezione e di fraternità, dimostrando come la solidarietà possa prevalere sulle appartenenze religiose.

Con la decolonizzazione e le grandi migrazioni del secondo dopoguerra, la Grande Moschea assunse un nuovo ruolo. Da memoriale della riconoscenza nazionale si trasformò progressivamente nel principale punto di riferimento spirituale e culturale per una parte consistente dei musulmani residenti in Francia. La crescita della comunità islamica francese, oggi la più numerosa d’Europa occidentale, rese questo luogo uno degli interlocutori privilegiati delle istituzioni repubblicane nelle delicate questioni riguardanti l’integrazione, la libertà religiosa e la costruzione di un Islam pienamente inserito nel quadro dei valori democratici francesi.

La sua storia riflette, in fondo, le grandi trasformazioni della Francia contemporanea. Se negli anni Venti essa rappresentava soprattutto il legame con l’Impero coloniale, nel XXI secolo simboleggia la pluralità culturale della Repubblica. Una trasformazione che non è stata priva di tensioni, incomprensioni e conflitti. Le sfide poste dal terrorismo jihadista, dall’estremismo identitario e dalle difficili discussioni sul significato della laicità hanno spesso collocato la Grande Moschea al centro del dibattito pubblico. Eppure proprio nei momenti di maggiore difficoltà essa ha continuato a proporsi come luogo di dialogo, di condanna della violenza e di promozione di un Islam compatibile con i principi della cittadinanza repubblicana.

Non è un caso che, nel tempo, la Grande Moschea sia diventata anche uno spazio culturale nel senso più ampio del termine. Le sue biblioteche, gli incontri accademici, le conferenze, i concerti, il celebre hammam, il ristorante e il salone del tè hanno contribuito a trasformarla in un luogo aperto non soltanto ai fedeli, ma anche ai visitatori, agli studiosi e ai cittadini di ogni convinzione religiosa. In questo senso essa ha anticipato una concezione moderna dei luoghi di culto come spazi di incontro tra culture, capaci di produrre conoscenza reciproca e di favorire una narrazione condivisa.

Oggi, nel suo primo centenario, la Grande Moschea di Parigi è riconosciuta come parte integrante del patrimonio storico e culturale della Francia. Non soltanto per il pregio della sua architettura o per il valore monumentale del complesso, ma perché rappresenta una pagina essenziale della storia nazionale. Le sue pietre raccontano la memoria dei soldati musulmani della Grande Guerra, il coraggio silenzioso della Resistenza, le trasformazioni della società francese e il lungo cammino verso una convivenza fondata sul rispetto reciproco.

Celebrarne il centenario significa dunque interrogarsi sul senso stesso della memoria collettiva. In un’epoca nella quale le identità vengono troppo spesso raccontate come inconciliabili, la Grande Moschea ricorda invece che la storia europea è il risultato di continui intrecci tra popoli, culture e religioni. La sua vicenda dimostra come il patrimonio culturale non sia soltanto ciò che si conserva, ma anche ciò che continua a parlare al presente.

Un secolo dopo la sua inaugurazione, la Grande Moschea di Parigi rimane un simbolo della capacità della Francia di riconoscere la pluralità delle proprie radici senza rinunciare ai valori della Repubblica. È un monumento alla memoria, certamente, ma soprattutto un laboratorio permanente di dialogo. E forse è proprio questa la sua eredità più preziosa: ricordare che la storia non appartiene mai a una sola comunità, bensì a tutti coloro che scelgono di costruire un futuro comune partendo dal rispetto della dignità dell’altro.

Edoardo Almagià

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