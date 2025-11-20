“Preghiera e politica” è un libro che pubblica alcuni degli scritti di mons Gastone Simoni – che è stato uno dei principali animatori di Politica Insieme e di Insieme – rivolti ai cristiani impegnati nel mondo sociale e politico.

Il volume è presentato da una prefazione firmata dal cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei, il quale scrive tra l’altro: “Mons Simoni non ha mai perso la speranza e queste pagine ci aiutano a riviverla, a comprendere le sue radici e a sentire la sua passione per il bene comune”.

Il libro sarà presentato il prossimo 22 novembre, alle 9:30, a Prato dall’Associazione Collegamento sociale cristiano Amici di Supplemento d’anima presso la Villa san Leonardo al palco.

