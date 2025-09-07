L’articolo che segue, a firma di Amy Hawkins, Andrew Roth e Helen Davidson, è stato liberamente ripreso e tradotto da The Guardian

Mercoledì, Xi Jinping, in piedi beatamente di fronte alla folla di 50.000 spettatori riuniti in piazza Tienanmen a Pechino, emanava un’aura di sicurezza che molti leader occidentali potevano solo invidiare. Alla sua sinistra si ergeva il nordcoreano Kim Jong-un, leader supremo di un regno eremita sempre più instabile. Alla sua destra, il presidente russo Vladimir Putin, “vecchio amico” di Xi e principale alleato della Cina nell’opposizione all’ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti. L’ultima volta che i leader di questi tre paesi si erano incontrati in pubblico era al culmine della guerra fredda.

“L’umanità si trova ancora una volta di fronte alla scelta tra pace o guerra, dialogo o scontro”, ha detto il presidente cinese alla folla riunita. La sua insistenza sul fatto che la Cina avrebbe “aderito alla via dello sviluppo pacifico” è stata in qualche modo vanificata dalla più grande parata militare mai organizzata dal Paese, che ha attraversato la piazza sotto il podio in cima alla Porta della Pace Celeste, l’ingresso alla Città Proibita che, a intermittenza, è stata la sede del potere cinese dal XV secolo.

Lo stesso giorno, a oltre 8.000 chilometri di distanza, Volodymyr Zelenskyy e i suoi alleati si sono riuniti a Parigi per un vertice sul futuro dell’Ucraina, un paese dilaniato dalla guerra sin dall’invasione russa su vasta scala del 2022. La “coalizione dei volenterosi”, guidata da Regno Unito e Francia, non includeva gli Stati Uniti. L’immagine del nuovo Ordine globale non potrebbe essere più chiara: un blocco anti-occidentale, guidato dalla Cina, da un lato, e un’alleanza occidentale di democrazie, priva del suo tradizionale leader a Washington, dall’altro.

La parata militare cinese, in cui oltre 10.000 soldati hanno marciato all’unisono insieme a una schiera di missili nucleari e droni sottomarini, è stata concepita per celebrare gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. La parata aveva due obiettivi: promuovere la narrazione del Partito Comunista Cinese sul suo ruolo nella sconfitta dei giapponesi nel 1945 e mostrare la potenza politica e militare di Pechino sulla scena mondiale nel 2025. Entrambi servono a sottolineare la legittimità e il potere del partito, guidato da Xi, in patria e all’estero.

Di fronte a un’economia interna difficile e a una dura guerra commerciale con gli Stati Uniti, la parata è stata anche un’occasione per il leader cinese 72enne di fomentare il nazionalismo e fornire quella che alcuni analisti definiscono una distrazione tanto necessaria dai problemi interni della Cina.

“Questo tipo di evento non ha mai lo scopo di costruire ponti”, ha affermato Yu Jie, ricercatore senior presso Chatham House. “Si tratta piuttosto di costruire un teatro politico per raccontare la propria versione della storia”.

A Washington DC, si è diffuso un crescente senso di disagio mentre Xi celebrava i leader di alcuni degli stati paria più noti al mondo, tra cui Russia, Iran e Corea del Nord – un trio di paesi che, insieme alla Cina, è stato descritto come “l’asse del rivolgimento”. Si tratta di un consolidamento delle alleanze accelerato dall’uso di pressioni politiche ed economiche da parte di Donald Trump contro i suoi amici e nemici in tutto il mondo.

“È percepito come un punto di svolta qui a Washington, e credo anche in Europa”, ha affermato Brian Hart, vicedirettore del China Power Project presso il Center for Strategic and International Studies di Washington DC. I governi occidentali “stanno notando che Xi Jinping sta raddoppiando i suoi rapporti con questi paesi, nonostante le preoccupazioni in tutto il mondo”.

Trump, che a giugno ha organizzato una parata militare piuttosto deludente a Washington, ha prontamente reagito sui social media. “Che il Presidente Xi e il meraviglioso popolo cinese possano godere di una grande e duratura giornata di festa”, ha scritto Trump su Truth Social. “Vi prego di porgere i miei più sentiti saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un, mentre cospirate contro gli Stati Uniti d’America”.

Un collaboratore del Cremlino ha negato che a Pechino fosse in atto una cospirazione. “Nessuno ha tramato nulla”, ha detto Yuri Ushakov. “Nessuno di questi tre leader ha avuto un pensiero del genere”. Tuttavia, la dimostrazione di unità tra paesi ampiamente scettici nei confronti degli Stati Uniti non avrebbe potuto essere più chiara.

Sebbene i risultati concreti della parata e dei successivi incontri tra le delegazioni siano stati limitati – e molti analisti ritenevano che qualsiasi reale accordo di collusione tra i rivali degli Stati Uniti sarebbe rimasto nascosto – responsabili della politica estera come l’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri Kaja Kallas hanno avvertito con toni stridenti che l’incontro era “un evento

Ma l'”asse dei rivolgimenti” è lacerato da significative fratture interne, affermano gli analisti, e l’effetto propagandistico potrebbe essere stato maggiore della reale minaccia all’ordine internazionale basato sulle regole.

“La gente in Occidente sta impazzendo, come se ci fosse qualcosa di veramente grande e significativo, come se ci fosse questo Ordine mondiale alternativo e tutto il resto”, ha affermato Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia Eurasia Center. “E credo che la ragione principale sia in realtà la disfunzione introdotta nella famiglia occidentale da Donald Trump”.

Un accademico cinese, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha anche affermato che ci sono crepe nelle apparentemente solide alleanze anti-occidentali, in particolare tra i due membri più potenti: Cina e Russia.

La Cina “finge di avere un rapporto forte con la Russia per contrastare le pressioni degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali”, ha affermato l’accademico. “La Cina afferma che non ci sono ‘limiti’ alle sue relazioni con la Russia, ma in pratica esita, guardandosi costantemente alle spalle, diffidente nei confronti delle pressioni dell’Occidente, dell’UE e della NATO”.

Sebbene la Cina sia stata criticata per aver fornito sostegno economico e politico alla guerra russa in Ucraina, l’accademico ha osservato che Mosca si è rivolta a Pyongyang, non a Pechino, per un ulteriore contingente sul terreno. Si ritiene che la Corea del Nord abbia fornito circa 15.000 soldati alle forze armate russe, cosa per cui Putin ha ringraziato Kim a Pechino.

Xi, ritenuto desideroso di affermare il suo predominio nelle relazioni tra Russia e Corea del Nord, ha anche avuto colloqui con Kim questa settimana. Il leader cinese ha affermato che Cina e Corea del Nord sono “buoni vicini, buoni amici e buoni compagni”, secondo i media statali nordcoreani.

La parata si è svolta poco dopo il vertice annuale della Shanghai Cooperation Organization, tenutosi a Tianjin, una città vicina a Pechino. La conferenza, dal nome insipido, è stata un altro colpo diplomatico per Pechino. Decine di leader si sono recati in Cina per la conferenza economica e di sicurezza, che ha offerto un forum per un networking di livello normalmente riservato alle Nazioni Unite.

Tra gli ospiti più noti c’era il primo ministro indiano, Narendra Modi, i cui rapporti con la Cina sono stati gelidi a causa di una disputa di confine e di dispute commerciali. Pochi giorni dopo essere stato colpito dai dazi statunitensi del 50% come punizione per l’acquisto di petrolio russo, Modi ha twittato in russo del suo “eccellente” incontro con Putin a Tianjin.

Ma questa settimana non è stata solo una questione di diplomazia. Anche di armi. La parata di mercoledì è stata seguita attentamente dagli analisti militari alla ricerca di indizi sulla modernizzazione dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese. L’ascesa militare della Cina negli ultimi anni l’ha resa una potenza navale e l’ha messa sulla buona strada per un’invasione su vasta scala di Taiwan e per la potenziale guerra con gli Stati Uniti che un simile atto potrebbe scatenare.

Durante la parata militare cinese sono stati presentati diversi nuovi armamenti e velivoli, tra cui missili ipersonici progettati per colpire navi in ​​mare, droni sottomarini e aerei da guerra elettronica in grado di volare con i caccia per tracciare bersagli in movimento e, al contempo, di sottrarsi al fuoco nemico. Sono stati presentati diversi nuovi armamenti e velivoli, tra cui missili ipersonici progettati per colpire navi in ​​mare, droni sottomarini e aerei da guerra elettronica in grado di volare con i caccia per tracciare bersagli in movimento e, al contempo, di sottrarre il fuoco nemico. Anche un velivolo senza nome, che era un vero drone da combattimento stealth o una sua simulazione, ha attirato l’attenzione. Nel frattempo, la comparsa di nuovi missili balistici intercontinentali lanciati da sottomarini e da veicoli ha confermato che la Cina dispone ora di un sistema di lancio solido e diversificato per attacchi nucleari, da terra, aria e mare.

“Sapevamo che la Cina avesse una triade nucleare? Sì, lo sapevamo. Ma quell’immagine lo rende davvero evidente”, ha affermato Jennifer Parker, ricercatrice associata in studi navali presso l’Università del Nuovo Galles del Sud, Canberra. “Questa capacità distingue la Cina dagli altri stati dotati di armi nucleari, insieme a Russia e Stati Uniti”. Tuttavia, gli analisti hanno osservato che nessuna delle nuove armi cinesi è stata testata in combattimento.

E diplomaticamente, Pechino deve ancora affrontare delle sfide. Nonostante tutti i suoi discorsi di essere un’alternativa stabile a Washington, la sua economia è solo il 60% di quella degli Stati Uniti e la sua stabilità attuale è legata alla conclusione di un accordo commerciale con Trump.

“La Cina è ben lungi dall’essere in grado, o disposta, a sostituire gli Stati Uniti come fornitore globale di beni pubblici”, ha affermato Alicja Bachulska, ricercatrice politica presso l’European Council on Foreign Relations. “Tuttavia, è disposta a sfruttare la situazione attuale per costruire la sua immagine di partner responsabile e affidabile, a differenza degli Stati Uniti sotto Donald Trump, e a trarne profitto”.

