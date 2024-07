Il Coodinamento Regionale di INSIEME ha deliberato di costituirsi in Comitato promotore per la raccolta delle firme per il referendum per l’abrogazione dell’attuale Legge elettorale, nota come Rosatellum. Fanno parte del Comitato Gaspero Di Lisa, Antonio d’Aimmo, Mario Antenucci, Nicola Di Lisa, Enico Perretta.

L’iniziativa si svilupperà in maniera aperta e disponibile verso i cittadini e tutte le forze politiche, sociali ed economiche intenzionato ad assicurare alla sovranità popolare il pieno riconoscimento sancito dall’Articolo primo della Costituzione, non rispettato dal Rosatellum.

Questo è lo slogan: “Abroghiamo insieme la legge elettorale”.

Per ogni esigenza è disponibile la e-mail: insieme.molise@gmail.com.

About Author

Share this: Tweet



WhatsApp

Telegram

More

Email