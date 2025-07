Il paradosso è che il paese a lungo considerato il più inquinato e il più inquinante al mondo, la Cina, ha messo la quinta e sta facendo registrare i più grandi passi avanti nell’utilizzazione di energia pulita. Gli Stati Uniti, un tempo all’avanguardia in materia di fonti rinnovabili, stanno tornando allo sfruttamento delle risorse fossili.

Di un nuovo scenario parla il seguente articolo de The York Times liberamente tradotto e ripreso (CLICCA QUI, in inglese), a firma di David Gelles in New York; Somini Sengupta in Brasília e in Tirunelveli, India; Keith Bradsher in Pechino e Brand Plumer in Washington.

In Cina, lo scorso anno sono state installate più turbine eoliche e pannelli solari che nel resto del mondo messo insieme. E il boom dell’energia pulita in Cina si sta espandendo a livello globale. Le aziende cinesi stanno costruendo fabbriche di veicoli elettrici e batterie in Brasile, Thailandia, Marocco, Ungheria e altrove.

Allo stesso tempo, negli Stati Uniti, il presidente Trump sta facendo pressioni su Giappone e Corea del Sud affinché investano “migliaia di miliardi di dollari” in un progetto per il trasporto di gas naturale in Asia. E la General Motors ha appena accantonato i piani per la produzione di motori elettrici in una fabbrica vicino a Buffalo, New York, investendo invece 888 milioni di dollari nella costruzione di motori a benzina V8 nello stesso stabilimento.

La corsa per definire il futuro dell’energia è iniziata. Anche se i pericoli del riscaldamento globale incombono minacciosamente sul pianeta, due dei paesi più potenti del mondo, gli Stati Uniti e la Cina, stanno perseguendo strategie energetiche definite principalmente da preoccupazioni economiche e di sicurezza nazionale, anziché dalla crisi climatica. Interi settori industriali sono in gioco, insieme alle alleanze economiche e geopolitiche che plasmano il mondo moderno.

L’amministrazione Trump vuole mantenere il mondo dipendente dai combustibili fossili come petrolio e gas, che hanno alimentato automobili e fabbriche, riscaldato case e alimentato imperi per oltre un secolo. Gli Stati Uniti sono il maggiore produttore mondiale di petrolio e il maggiore esportatore di gas naturale, offrendo il potenziale per quella che Trump ha definito un’era di “dominio energetico” americano che eliminerà la dipendenza dai paesi stranieri, in particolare da potenze rivali come la Cina.

La Cina sta correndo in una direzione completamente diversa. Punta su un mondo che funziona con elettricità a basso costo, ricavata dal sole e dal vento, e che si collega alla Cina per pannelli solari e turbine ad alta tecnologia e a prezzi accessibili. La Cina, a differenza degli Stati Uniti, non dispone di petrolio o gas facilmente accessibili in relazione alla sua enorme popolazione. Pertanto, è ansiosa di eliminare la dipendenza dai combustibili fossili importati e di alimentare invece una parte maggiore della sua economia con le energie rinnovabili.

I pericoli per la Cina derivanti dalla dipendenza energetica da regioni politicamente instabili sono stati evidenziati di recente quando Israele ha attaccato l’Iran, che vende praticamente tutte le sue esportazioni di petrolio alla Cina.

Sebbene la Cina bruci ancora più carbone del resto del mondo ed emetta più inquinamento climatico di Stati Uniti ed Europa messi insieme, la sua svolta verso alternative più pulite sta avvenendo a una velocità vertiginosa. Non solo la Cina domina già la produzione globale di pannelli solari, turbine eoliche, batterie, veicoli elettrici e molti altri settori dell’energia pulita, ma con il passare dei mesi sta ampliando il suo vantaggio tecnologico.

La più grande casa automobilistica cinese, il suo più grande produttore di batterie e la sua più grande azienda di elettronica hanno ciascuna introdotto sistemi in grado di ricaricare le auto elettriche in soli cinque minuti, eliminando praticamente uno degli inconvenienti più fastidiosi dei veicoli elettrici: i lunghi tempi di ricarica. La Cina detiene quasi 700.000 brevetti per l’energia pulita, più della metà del totale mondiale. L’ascesa di Pechino come colosso dell’energia pulita sta cambiando le economie e le alleanze in paesi emergenti lontani come Pakistan e Brasile.

Il paese sta anche adottando misure che potrebbero rendere difficile per altri paesi, in particolare gli Stati Uniti, recuperare terreno. Ad aprile, Pechino ha limitato l’esportazione di potenti magneti in “terre rare”, un settore in cui la Cina detiene una posizione dominante, a meno che non siano già presenti all’interno di prodotti completamente assemblati come veicoli elettrici o turbine eoliche. Sebbene la Cina abbia recentemente iniziato a rilasciare alcune licenze di esportazione per i magneti, queste mosse indicano che il mondo potrebbe trovarsi di fronte a una scelta: acquistare la tecnologia cinese per l’energia verde o rinunciarvi.

La Cina ha anche iniziato a dominare l’energia nucleare, un settore altamente tecnologico un tempo dominato indiscutibilmente dagli Stati Uniti. La Cina non solo ha 31 reattori in costruzione, quasi tanti quanti il ​​resto del mondo messo insieme, ma ha annunciato progressi nelle tecnologie nucleari di nuova generazione e anche nella fusione, la fonte di energia pulita praticamente illimitata promessa da tempo che ha tormentato la scienza per anni.

“La Cina è enorme”, ha affermato Praveer Sinha, amministratore delegato di Tata Power, un conglomerato indiano che produce pannelli solari in una fabbrica high-tech vicino all’estremità meridionale del paese, ma che si affida quasi interamente al silicio di produzione cinese per la produzione di tali pannelli. “Enorme significa enorme. Nessuno al mondo può competere con questo.”

Mentre la Cina domina il settore dell’energia pulita, dalle tecnologie brevettate alle materie prime essenziali, l’amministrazione Trump sta sfruttando la formidabile influenza della più grande economia mondiale per garantire il flusso di petrolio e gas americani.

In una completa inversione di tendenza rispetto agli sforzi dell’amministrazione Biden di allontanare l’economia americana dai combustibili fossili, la Casa Bianca di Trump sta aprendo terreni pubblici e acque federali per nuove trivellazioni, accelerando i permessi per gli oleodotti e spingendo altri paesi ad acquistare combustibili americani per evitare i dazi.

Washington sta essenzialmente perseguendo una strategia energetica autoritaria, sia in patria che all’estero, con alleati e amici. Si basa sull’idea che il mondo moderno sia già progettato attorno a questi combustibili e che gli Stati Uniti ne dispongano in abbondanza, quindi esportarli avvantaggia l’economia americana, anche se l’energia solare è più pulita e spesso più economica.

Bruciare combustibili fossili per oltre 200 anni ha contribuito a creare il mondo moderno, garantendo al contempo grande prosperità a paesi sviluppati come gli Stati Uniti, storicamente i maggiori emettitori di gas serra. Ma ha anche portato a quella che gli scienziati ora definiscono una crisi crescente. L’anidride carbonica immessa nell’atmosfera dalla combustione di petrolio, gas e carbone agisce come una coperta che intrappola il calore, causando un rapido riscaldamento globale.

L’energia solare, le batterie e i veicoli elettrici a basso costo prodotti in Cina hanno reso possibile il passaggio a tecnologie più pulite per molte grandi economie, tra cui Brasile, Sudafrica e persino l’India, rivale regionale di Pechino. Questa convenienza è fondamentale per ridurre le emissioni globali.

Il consenso scientifico va attorno alla constatazione che il riscaldamento, se non controllato, continuerà a causare siccità e tempeste sempre più gravi, potenzialmente altererà le correnti oceaniche e i modelli meteorologici globali, interromperà la produzione alimentare, aggraverà la crisi della biodiversità e inonderà alcune delle più grandi città del mondo con l’innalzamento del livello del mare, tra gli altri rischi.

L’amministrazione Trump ha respinto tali preoccupazioni. Il Segretario all’Energia degli Stati Uniti, Chris Wright, ex dirigente del settore del gas naturale, ha descritto il cambiamento climatico come “un effetto collaterale della costruzione del mondo moderno”.

Alla domanda sui percorsi energetici divergenti di Cina e Stati Uniti, Ben Dietderich, portavoce del Dipartimento dell’Energia, ha dichiarato: “Gli Stati Uniti godono di un’abbondante disponibilità di risorse energetiche e l’amministrazione Trump è impegnata a sfruttarle appieno per soddisfare il crescente fabbisogno energetico del popolo americano”. Gli sforzi passati per promuovere energie più pulite come il solare o l’eolico, ha aggiunto, “hanno danneggiato la sicurezza energetica degli Stati Uniti”.

Amanda Eversole, vicepresidente esecutivo dell’American Petroleum Institute, che fa lobbying per le compagnie petrolifere, ha affermato che la sua organizzazione monitora i progressi cinesi e che sta minimizzando la loro minaccia strategica. “Continuiamo a monitorare attentamente ciò che stanno facendo i cinesi, perché crediamo che sia nel nostro interesse per la sicurezza nazionale e nel nostro interesse economico continuare a dominare dal punto di vista energetico americano”, ha affermato. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare la strategia energetica e i progressi della Cina.

La maggior parte dell’energia mondiale proviene ancora dai combustibili fossili. Eppure, mentre i paesi cercano di affrontare i pericoli del cambiamento climatico, adottano costantemente alternative più pulite. Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia, entro il 2035 l’energia solare ed eolica dovrebbero diventare le due principali fonti di produzione di elettricità, superando il carbone e il gas naturale.

Con il continuo calo del costo delle energie rinnovabili, la strategia statunitense potrebbe consentire alla Cina di capitalizzare sulla crescente domanda mondiale di energia non solo più pulita, ma anche più economica.

“Gli Stati Uniti promuoveranno un’economia basata sui combustibili fossili e la Cina diventerà il leader dell’economia a basse emissioni di carbonio”, ha affermato Li Shuo, a capo del China Climate Hub presso l’Asia Society Policy Institute. “La domanda per gli Stati Uniti ora è: dove andare da qui?”.

Gli Stati Uniti avevano tutte le opportunità per essere leader mondiali nel settore delle energie rinnovabili. In effetti, un tempo lo erano. Gli americani crearono le prime celle fotovoltaiche al silicio negli anni ’50 e le prime batterie ricaricabili al litio-metallo negli anni ’70. Il primo parco eolico al mondo fu costruito nel New Hampshire quasi 50 anni fa. Jimmy Carter installò pannelli solari alla Casa Bianca nel 1979.

Ma con l’abbondanza di petrolio, gas e carbone, e con l’industria dei combustibili fossili che finanziava gli sforzi per minimizzare le preoccupazioni climatiche, l’impegno americano nella promozione degli investimenti in energia pulita ha subito alti e bassi, a volte drasticamente.

Il presidente Jimmy Carter a un evento sul tetto della Casa Bianca nel 1979, dopo l’installazione dei pannelli solari alle sue spalle. Universal Images Group, tramite Getty Images

Ad esempio, nel 2009, l’amministrazione Obama ha iniziato a offrire garanzie sui prestiti alle tecnologie energetiche emergenti. Tesla ha ottenuto 456 milioni di dollari, un prestito che si è rivelato cruciale per il suo successo successivo. Poi c’era Solyndra.

Produttore di celle solari, Solyndra ha ricevuto una garanzia federale per prestiti per un totale di 528 milioni di dollari, per poi chiudere i battenti, lasciando i contribuenti in difficoltà. Sono passati più di dieci anni, eppure i critici degli sforzi americani per promuovere l’energia pulita citano ancora Solyndra come prova della follia delle energie rinnovabili.

I funzionari cinesi sono rimasti disorientati dalla fissazione per Solyndra. “Siete un po’ preoccupati da Solyndra? Aziende molto piccole, perché vi preoccupate?”, ha dichiarato Li Junfeng, uno dei principali artefici delle politiche cinesi in materia di eolico e solare, in un’intervista del 2017. Pechino aveva una maggiore propensione al rischio, il che significava a volte fallire, ma a volte anche ottenere maggiori profitti.

L’obiettivo della Cina di dominare la tecnologia dell’energia pulita non riguardava il cambiamento climatico. Nacque in un momento di consapevolezza strategica vent’anni fa, quando i leader del Paese guardavano al futuro e capivano che il controllo della produzione energetica era vitale per la sicurezza nazionale.

Nel 2003, Wen Jiabao ottenne la prima e la seconda posizione più alta in Cina. Geologo specializzato in terre rare, Wen vedeva la politica energetica sia come un’opportunità commerciale che come una necessità geopolitica. La Cina era diventata dipendente dalle importazioni di petrolio. Si sentiva vulnerabile alle turbolenze in Medio Oriente e al controllo delle rotte marittime da parte di Stati Uniti e India, due potenze a volte ostili.

L’inquinamento atmosferico in Cina era terribile, uccideva persone e creava un imbarazzo globale con immagini di città avvolte nel grigio. E l’economia si basava ancora su una produzione manifatturiera relativamente poco qualificata. Wen vedeva nell’energia un’opportunità per risolvere entrambi i problemi, rendendo la Cina un innovatore energetico. “Invece di produrre infradito, produrrebbero tecnologie pulite”, ha affermato Jennifer Turner, direttrice del programma ambientale cinese presso il Woodrow Wilson Center. Il governo di Wen ha sostanzialmente firmato un assegno in bianco.

La Cina ha erogato centinaia di miliardi di dollari in sussidi ai produttori di energia eolica, solare e auto elettriche, proteggendo al contempo i propri mercati dalla concorrenza straniera. Ha stabilito un quasi monopolio globale su molte materie prime chiave, come il cobalto per le batterie.

L’elettricità a basso costo proveniente da centrali a carbone altamente inquinanti ha permesso al Paese di gestire fonderie di alluminio e fabbriche di polisilicio a costi inferiori rispetto a qualsiasi altro Paese. I critici hanno anche accusato la Cina di utilizzare il lavoro forzato in luoghi come lo Xinjiang per ridurre i costi, sebbene la Cina neghi tale accusa.

Allo stesso tempo, la Cina ha investito nella ricerca e in una forza lavoro qualificata. Queste iniziative hanno offerto alle aziende cinesi di energia pulita un livello di supporto costante che era inesistente negli Stati Uniti.

“È difficile convincere la Cina a impegnarsi per un obiettivo a lungo termine”, ha affermato Jian Pan, co-presidente di CATL, il più grande produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici e reti elettriche. “Ma quando ci impegniamo, vogliamo davvero che si realizzi: il governo e tutti gli aspetti della società – politica, settore privato, ingegneria, tutti – lavorano duramente per lo stesso obiettivo con uno sforzo coordinato”.

Gli sforzi della Cina hanno dato i loro frutti. Poco più di un decennio fa, CATL era una startup creata per acquisire la nascente divisione di batterie per auto elettriche di un’azienda giapponese di elettronica. Oggi, dalla sua sede centrale, che ha la forma di un’enorme batteria, gestisce una rete globale di miniere, stabilimenti di trasformazione chimica e fabbriche. Il suo fondatore è una delle persone più ricche al mondo.

Robot in una fabbrica di veicoli elettrici Zeekr a Ningbo, in Cina. Qilai Shen per il New York Times

Nello stesso breve lasso di tempo, la Cina è arrivata a dominare persino i settori dell’energia pulita un tempo guidati dagli Stati Uniti. Nel 2008 gli Stati Uniti producevano quasi la metà del polisilicio mondiale, un materiale cruciale per i pannelli solari. Oggi, la Cina ne produce oltre il 90%. L’industria automobilistica cinese è ormai ampiamente considerata la più innovativa al mondo, superando quella giapponese, tedesca e americana.

Per ridurre i costi di produzione, la Cina ha automatizzato le sue fabbriche, installando ogni anno, dal 2021 al 2023, più robot rispetto al resto del mondo messo insieme e sette volte di più rispetto agli Stati Uniti.

Eric Luo, vicepresidente di LONGi Green Energy Technology, un produttore cinese di pannelli solari, ha affermato che una pratica nota come “produzione a grappolo” si è dimostrata vantaggiosa. “Ci sono posti dove, in un raggio di tre o quattro ore di macchina, si può avere tutto”, ha affermato. I componenti, il produttore, la manodopera qualificata, tutto. “Non c’è nessun altro posto al mondo dove si possa concentrare tutta questa innovazione”.

Il clustering offre enormi vantaggi anche nel settore delle batterie per auto. Robin Zeng, fondatore di CATL, ha dichiarato in un’intervista la scorsa estate che costruire una fabbrica di batterie negli Stati Uniti costa sei volte di più che in Cina, e questo prima che l’amministrazione Trump si proponesse di indebolire gli incentivi finanziari alla costruzione di tali impianti negli Stati Uniti.

Oltre al suo dominio nel settore manifatturiero e tecnologico, la Cina ha anche intrapreso un’epica corsa all’edilizia per l’energia pulita.

Lo scorso giugno, il parco solare di Urumqi, il più grande al mondo, è entrato in funzione nella regione autonoma dello Xinjiang in Cina. È in grado di generare più energia di quanta ne serva ad alcuni piccoli paesi per far funzionare le loro intere economie.

Non è certo un’anomalia. Anche gli altri 10 più grandi impianti solari al mondo si trovano in Cina, e ne sono previsti di ancora più grandi. La casa automobilistica cinese BYD sta attualmente costruendo non una, ma ben due fabbriche di veicoli elettrici, ciascuna delle quali produrrà il doppio delle auto della più grande fabbrica automobilistica del mondo, uno stabilimento Volkswagen in Germania.

Gli Stati Uniti sono stati lenti a comprendere il quadro completo. Solo verso la fine dell’amministrazione Obama e durante la prima amministrazione Trump molti politici di Washington si sono resi conto di aver ceduto gran parte della corsa all’energia pulita alla Cina.

“Gli Stati Uniti dormivano”, ha affermato Michael Carr, ex membro dello staff della Commissione Energia e Risorse Naturali del Senato, ora direttore esecutivo di Solar Energy Manufacturers for America, un’associazione di categoria. “Si può inventare la tecnologia più avanzata al mondo, ma se non si sa come produrla, non ha importanza”.

Certo, gli Stati Uniti potrebbero invertire la rotta. Una futura amministrazione potrebbe tornare a investire aggressivamente nella ricerca e negli investimenti nell’energia pulita.

Ma avrà perso tempo prezioso. Gli investimenti fatti anni fa dalla Cina stanno dando i loro frutti e Pechino continua a investire nello sviluppo del proprio settore energetico nazionale e nell’esportazione di questi beni in tutto il mondo.

Tra i maggiori acquirenti di energia verde della Cina c’è un petrostato, l’Arabia Saudita. Su un territorio desertico rinomato per le sue infinite riserve di petrolio, le aziende cinesi stanno costruendo uno dei più grandi progetti di accumulo di energia al mondo, oltre a parchi solari.

In tutto il mondo, Pechino sta sfruttando la sua influenza nel settore dell’energia pulita per costruire o espandere relazioni politiche ed economiche.

Sia gli Stati Uniti che la Cina non solo considerano l’indipendenza energetica essenziale in patria, ma comprendono anche che fornire energia ad altri paesi è un modo fondamentale per proiettare il proprio potere. Eppure, i loro approcci non potrebbero essere più diversi.

Oggi, il predominio della Cina in così tante industrie di energia pulita le consente di espandere la propria sfera d’influenza vendendo e finanziando tecnologie energetiche in tutto il mondo. Queste relazioni consentono alla Cina di stringere legami finanziari, culturali e persino militari pluridecennali in un momento di mutevoli alleanze geopolitiche.

I progetti sembrano un atlante mondiale. Pechino sta lavorando ad accordi per la fornitura di reattori nucleari a paesi come la Turchia, che un tempo intrattenevano rapporti commerciali principalmente con gli Stati Uniti e l’Europa. In Pakistan, la Cina sta già costruendo quella che diventerà la più grande centrale nucleare del paese.

Le aziende cinesi stanno costruendo turbine eoliche in Brasile e veicoli elettrici in Indonesia. Nel nord del Kenya, gli sviluppatori cinesi hanno costruito il più grande parco eolico dell’Africa. E in tutto il continente, in paesi ricchi di minerali necessari per le tecnologie energetiche pulite, come lo Zambia, i finanziamenti cinesi per ogni tipo di progetto hanno lasciato alcuni governi profondamente indebitati con le banche cinesi.

Dal 2023, le aziende cinesi hanno annunciato 168 miliardi di dollari di investimenti esteri nella produzione, generazione e trasmissione di energia pulita, secondo Climate Energy Finance, un gruppo di ricerca.

L’amministrazione Trump sta intraprendendo una strada diversa. Smantellando una vasta rete di programmi di aiuti esteri, ha abbandonato la strategia americana di lunga data volta a proiettare un soft power.

Al suo posto, sta adottando un approccio più transazionale con gli altri paesi. In Arabia Saudita, ad esempio, mentre i cinesi stanno costruendo un progetto di batterie, gli Stati Uniti hanno recentemente accettato un’importante vendita di armi e un’azienda americana ha accettato di avviare un’attività di estrazione, lavorazione e produzione di magneti per terre rare. E si sta muovendo aggressivamente per vendere più combustibili fossili agli altri paesi.

Trump, che l’anno scorso ha accettato oltre 75 milioni di dollari in donazioni elettorali da dirigenti del settore petrolifero e del gas, ha promesso di “trivellare, baby, trivellare” e inaugurare un’era di “dominio energetico”. Nei suoi primi mesi ha cercato di spianare la strada a maggiori esportazioni e di spingere i governi stranieri ad acquistare più gas americano.

L’Ucraina, ad esempio, è disperata e vuole mantenere le forniture militari dagli Stati Uniti e ha dichiarato che acquisterà più gas americano. È un altro esempio dell’approccio aggressivo dell’amministrazione, anche con gli amici.

L’America ottiene “leva geopolitica dal petrolio e dal gas”, ha affermato Varun Sivaram, membro del Council on Foreign Relations che ha contribuito a definire la politica per l’energia pulita dell’amministrazione Biden. “La transizione energetica è in realtà molto negativa per gli Stati Uniti”, ha affermato, “perché cediamo terreno geopolitico ed economico a un rivale, la Cina”.

Il futuro si sta definendo un accordo alla volta. Gli Stati Uniti stanno facendo pressione su Corea del Sud e Giappone affinché acquistino più gas naturale dall’Alaska e investano in un enorme e a lungo termine progetto di gasdotto. La Cina ha chiesto all’Unione Europea di consentire l’ingresso delle auto elettriche cinesi nel suo ampio mercato, sebbene ciò potrebbe causare diffuse perdite di posti di lavoro nell’industria automobilistica europea.

È improbabile che ci sia un vincitore immediato in questa corsa globale. Il mondo sta diventando sempre più affamato di energia, alimentando la domanda sia di pannelli solari che di petrolio, nucleare e gas naturale.

Questo potrebbe funzionare bene sia per Pechino che per Washington nel breve termine. Gli Stati Uniti hanno ancora molti clienti per le loro enormi riserve di petrolio, gas e carbone. Circa l’80% del fabbisogno energetico globale è ancora soddisfatto dai combustibili fossili.

Ma si prevede che questa percentuale diminuirà. L’Agenzia Internazionale per l’Energia prevede che entro la metà del secolo, petrolio, gas e carbone scenderanno al di sotto del 60% del fabbisogno energetico globale.

E la Cina è pronta ad accaparrarsi questo business extra.

“Quando il governo federale degli Stati Uniti decide di ritirarsi dalla corsa, non la ferma”, ha affermato Rafael Dubeux, alto funzionario del Ministero delle Finanze brasiliano. “Altri Paesi continuano a muoversi”.

About Author