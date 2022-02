Alle ore 18.30 di oggi, giovedì 10 febbraio primo appuntamento di un trittico di incontri sui sistemi elettorali. Si tratta di un tema forse distante dal sentire dei cittadini, ma così importante per il corretto funzionamento della democrazia. In questo incontro il professor Giuseppe Mecca, docente di Storia delle Istituzioni politiche all’Università di Macerata, illustrerà i diversi sistemi elettorali, con pregi e difetti, applicati nella storia della Repubblica. Per partecipare invia una mail avente per oggetto “Incontro su Legge elettorale” a contatti@insieme-per.it e riceverai il link per il collegamento. L’iniziativa, partita da INSIEME Campania e aperta a tutti, si rivolge in primis ai giovani iscritti e simpatizzanti che partecipano al Laboratorio di formazione politica organizzato dal Dipartimento Formazione di INSIEME, le cui finalità si trovano sul sito a questo link.