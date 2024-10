Per una alternativa democratica e popolare

Esperienze e proposte a confronto

Roma – Sabato 19 ottobre 2024

Centro Congressi Cavour – Via Cavour 50/A

9.30 S. Messa in suffragio di Eleonora Mosti

Sessione mattutina.

Per una politica vicina alle persone

10.30 Apertura lavori (Alfonso Barbarisi)

10.40 Saluti (Stefano Zamagni – Università di Bologna)

11.00 Ragioni e obiettivi dell’incontro (Maurizio Cotta)

11.10 Rimettere al centro i diritti sociali (Domenico Galbiati)

11.25 Interventi dei rappresentanti delle realtà politiche e sociali (presiede e conclude Angelo Picariello – “Avvenire”)

Andrea Brenna (Democrazia e Sussidiarietà)

Alfredo Caltabiano (Associazione Famiglie Numerose)

Luca Emilio Caputo (Circoli Dossetti Lombardia)

Gianfranco Cattai (Reti in opera)

Franco Esposito (Istituto di cultura urbana Tetraktis)

Giuseppe Frau (Vicepresidente del Consiglio Regionale della Sardegna)

Giuseppe Irace (PER le persone e la Comunità)

Isa Maggi (Stati Generali delle Donne)

Anna Maria Magrelli (Movimento politico per l’Unità)

Emiliano Manfredonia (ACLI)

Giampiero Radaelli (Federazione Scuole Materne Lombardia)

Luca Riccardi (DEMOS)

Francesco Russo (Vicepresidente del Consiglio Regionale del Friuli;

Rete di Trieste)

Angelo Sanza (Tempi Nuovi)

Daniela Storani (Argomenti 2000)

13.30 Buffet

14.20 Sessione pomeridiana. Prima parte.

Continuano gli interventi

(presiede e conclude Giancarlo Infante):

Paolo Antonio Amodio (Comitato Referendario per la Rappresentanza)

Cristina Ceretti (consigliere comunale Bologna)

Fiorello Cortiana (Patto Ecologista Riformista)

Gennaro Giuseppe Curcio (Istituto Internazionale Jacques Maritain)

Gaetano Cusenza (ex-sindaco San Giovanni Rotondo)

Giuseppe Morelli (Solidarietà, libertà, giustizia e pace)

Fausto Santangelo (Potenza Rete)

15.30 Sessione pomeridiana. Seconda parte.

Proposte per un programma condiviso

(presiedono Sergio Fucile e Adalberto Notarpietro)

– Lavoro giusto e ruolo sociale dell’impresa (introduce Roberto Pertile)

– Una sanità universale e umanizzata (introduce Massimo Molteni)

– Scuola e Università: educazione e formazione (introduce Vera Negri Zamagni)

– Immigrazione: rispetto della dignità umana e integrazione (introduce Primo Fonti)

– Un sistema di Autonomie solidale e responsabile (introduce Alessandro Risso)

Intervengono:

Armando Lamberti (Assessore alla Cultura di Cava dei Tirreni)

Paolo Marrocchesi (Toscana civica)

Giovanni Tomei (Comunità solidali)

Mauro Vaiani (Autonomie e ambiente)

Francesco Zini (Lista civica Firenze Cambia)

Partecipano anche rappresentanti di AIDU, Gruppo Bancario ICCREA, Istituto Tocqueville-Acton, UCIM.

17.00 Presentazione del documento finale (coordina Alfonso Barbarisi)

Segreteria organizzativa del Convegno: Antonio Trapani Lombardo

(tel. 333 6992106 – mail: a.trapanilombardo@gmail.com)

NB. Per il migliore funzionamento del convegno si pregano i partecipanti di dare conferma in anticipo della propria presenza. La prenotazione è necessaria per partecipare al buffet.

Gli interessati impossibilitati a partecipare possono richiedere il link per il collegamento online, scrivendo entro giovedì 17 ottobre alla mail:

a.trapanilombardo@gmail.com

A tutti i partecipanti sarà consegnata una cartellina contenente relazioni e documenti relativi ai temi trattati.

Si rimanda al sito del Partito www.insieme-per.it per eventale consultazione di tutti i documenti elaborati dal Partito