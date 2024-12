Shoah, il caso degli ebrei ungheresi alla luce degli archivi vaticani

C’è una task force di studiosi che, dall’apertura degli archivi riguardanti il pontificato di Pio XII, sta lavorando per comprendere a fondo il lavoro della Santa Sede nel salvataggio degli Ebrei Ungheresi. E questa task force ha già una prima pubblicazione, Le Finestre del Tempo, nonché una serie di temi che sono stati sviluppati in una giornata di studio presso l’Accademia Ungherese organizzata dalla Ambasciata di Ungheria presso la Santa Sede lo scorso 19 novembre.

Il tema è importante e serio. In Ungheria, la persecuzione degli ebrei fu portata avanti direttamente da Eichmann dopo l’invasione del Paese da parte della Germania. Ed Eichmann, temendo una fuga degli ebrei come era successo in Danimarca e di situazioni come la rivolta del ghetto di Varsavia, prese le sue contromisure, dividendo il Paese in cinque zone, dedicandosi alla deportazione degli ebrei della capitale solo alla fine, convincendo le autorità locali. Se oggi l’Ungheria è uno dei Paesi con la massima concentrazione ebraica di Europa, come testimonia la grande sinagoga di Budapest, resta sempre la macchia della storia, del collaborazionismo delle autorità in tempo di guerra. Questi studi servono, insomma, a guarire le ferite della storia.

Ed è interessante che questi studi siano svolti al massimo livello. L’Ungheria ha stabilito nell’Ambasciata di Ungheria presso la Santa Sede un delegato per la cooperazione archivistica, Krisztina Tóth, un caso più unico che raro e che porta le relazioni diplomatiche su un livello superiore. Gli archivi come fonte di diplomazia e come mezzo per una guarigione dalle ferite della storia.

In questo, gli archivi vaticani sono fonte eccezionale. La giornata di studio del 19 novembre scorso aveva come tema “A 80 anni dall’Olocausto. La diplomazia della Santa Sede in favore degli ebrei: il caso degli ungheresi”, e guardava proprio all’impegno diplomatico della Santa Sede nel salvataggio degli ebrei, dipanato nella serie “Ebrei” dell’archivio della seconda sezione di Segreteria di Stato dedicato al pontificato di Pio XII.

L’evento è stato aperto dal cardinale Péter Erdő, primate, arcivescovo di Esztergom-Budapest, dal rabbino capo della Congregazione israelita ungherese ungherese (EMIH) Slomó Köves e dall’ambasciatore presso la Santa Sede Eduárd Habsburg-Lorena, dal rabbino Jonatán Megyeri, e da Krisztina Lantos, direttore del Collegium Hungaricum.