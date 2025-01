Si inaugura oggi, 18 gennaio, nella Biblioteca diocesana del Seminario vescovile di Nola la scuola sociopolitica e imprenditoriale della diocesi. All’inaugurazione interverranno il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino e il presidente dell’Associazione ex-parlamentari della Repubblica, l’onorevole Giuseppe Gargani.

La novità di questa edizione sono due Piazze della Democrazia, ispirate a quelle della Settimana sociale di Trieste. A luglio 2024 nel capoluogo friulano, l’appuntamento promosso dalla CEI, si è concentrato su partecipazione e pace, lavoro e diritti, migrazioni, ecologia integrale, economia. In Campania si vuole rafforzare quello spirito che con discrezione e voglia di fare produce risultati.

“Al cuore della democrazia” a Trieste è stato il filo rosso per tenere insieme persone e gruppi animati dalla passione contro ingiustizie ed autoritarismi. L’impegno dei cattolici in politica sta ritrovando le sue ragioni, soprattutto riguardo ai temi globali che calano ogni giorno nella realtà italiana apparentemente senza una regia. Gli effetti, invece, sulle condizioni economiche e sociali di milioni di persone sono devastanti come apprendiamo dai numeri in crescita sulla povertà energetica o educativa. La scuola diocesana ha stabilito un percorso di approfondimento nel segno della Costituzione e della sua concreta attuazione. La Costituzione è stata cambiate negli articoli 9 e 41 riguarda alla tutela dell’ambiente. Si guardi, pero’, alle trasformazioni indotte dal cambiamento climatico e alle disuguaglianze che registriamo nella società tra chi le subisce e chi le accetta quelle trasformazioni. Una dicotomia che tocca il cuore della democrazia e della tutela dei più deboli.

A Nola si aprono, dunque, le iscrizioni alla scuola diocesana che ha per tema “La Costituzione anima della Democrazia. Per una partecipazione senza frontiere”. L’incontro inaugurale sarà introdotto da un momento di preghiera affidato al direttore della Pastorale sociale e lavoro diocesana, don Giuseppe Autorino. Giuseppe Gargani terrà, poi, la reazione sul tema dell’anno. «L’edizione di quest’anno possiamo definirla un’edizione sinodale. L’itinerario proposto è infatti frutto di una serie di incontri tra le diverse aree e i diversi soggetti del servizio pastorale diocesano ed è pensato anche come occasione per incontrare i cittadini del territorio. Per questo, seguendo il format inaugurato dalla Settimana sociale di Trieste, per la prossima edizione della Scuola sociopolitica e imprenditoriale, proporremo alcune “Piazze della Democrazia” con l’obiettivo di riportare al cuore delle realtà cittadine le agorà, quali luoghi di riflessione e dibattito politico» ha detto la responsabile della Scuola Giuseppina Orefice. La capacità di stare tra le persone, di ascoltarle, di guidarne le scelte, purtroppo, è cio’ che è venuto meno negli ultimi anni, quando tutto viceversa spingeva per la costruzione di una democrazia partecipata, declinata secondo le emergenze economiche, ambientali, culturali, sanitarie.

La giornata di sabato a Nola sarà aperta a tutti mentre i successivi appuntamenti saranno riservati agli scritti. E’ una eccellente occasione per stare dalla parte giusta e in movimento. Il 5 febbraio 2025 ci sarà il primo incontro su “Costituzione italiana e Dottrina sociale della Chiesa”. Il secondo sarà il 19 febbraio, su “Autonomia differenziata e parità sociale”; il 3 marzo, il terzo, su “Sanità pubblica e disabilità”; il 12 marzo, si parlerà di “Imprenditoria sociale e terzo settore”; il 26 marzo di “Intelligenza artificiale, lavoro e economia”. Tutti gli incontri di formazione si terranno presso il Seminario vescovile di Nola. Come dicevamo, per questa edizione, sono previste le “Piazze della Democrazia”. Cosa sono ? Due appuntamenti di approfondimento da svolgersi al mattino, dalle 10:00 alle 12:30. La prima “Piazza” è in programma per sabato 5 aprile, presso il Centro La Pira di Pomigliano d’Arco e sarà dedicata a “Giorgio La Pira. Il sindaco della pace”. La seconda è in programma per sabato 10 maggio, a Mugnano del Cardinale, sul tema “Giuseppe Toniolo. L’economista del futuro”.

Infine, l’itinerario formativo prevede la celebrazione di una veglia per i lavoratori, presso un’azienda del territorio diocesano, mercoledì 30 aprile 2025. L’iscrizione alla Scuola sociopolitica e imprenditoriale si può effettuare online o in presenza il giorno dell’inaugurazione. Tutte le informazioni sono, comunque, disponibili su www.diocesinola.it.

About Author

Share this: Tweet



WhatsApp

Telegram

More

Email